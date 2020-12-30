7 مستشفيات لعزل مصابي كورونا ببني سويف

أعلن الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، عن ضم مستشفيي سمسطا والفشن، لقائمة المستشفيات المُخصصة لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي تلك المستشفيات إلى 7 تتعامل في فرز وعزل الحالات المصابة.

وأضاف في تصريح له، اليوم: "ضمت قائمة المستشفيات التي تم تخصيصها لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا بالمحافظة، التأمين الصحي والصدر والحميات بمدينة بني سويف، وناصر العام بمركز ناصر، والواسطى المركزي بمركز الواسطى، وسمسطا المركزي بمركز سمسطا والفشن المركزي بمركز الفشن".

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنّ هناك متابعة لحظية من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لهذا الملف، وتفعيل غرفة الأزمات بالمديرية برئاسته لمتابعة أي مستجدات، فضلا عن المرور الدوري بصفة مستمرة على الصيدليات ومخازن الأدوية لضبط الأسواق وتوفير المستلزمات الطبية ومجابهة الغش والتلاعب في الأدوية وغيرها.

وأوضح أنه جار تطوير مستشفى الصدر وزيادة سعة العناية المركزة والأقسام الداخلية، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة، لتحسين كفاءات مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، ضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا، حيث تشمل أعمال التطوير زيادة سعة الأقسام الداخلية والعناية المركزة، بجانب رفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه في كورونا، والإيجابي بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرته على أن يكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا".

وفي السياق ذاته تابع الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، التجهيزات والاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، بالمستشفى، والتي شملت متابعة قسم الصدرية ورعاية الصدرية، والاطمئنان على سلامة اجهزة التنفس الصناعي، وصيانة الأجهزة و رفع حالة الطوارئ بالقسم، استعدادا لاي ظرف طارئ، وكذلك رعاية الطوارئ والتجهيزات التي تتم بها، والاطمئنان علي قرب الانتهاء من تجهيز المكان الخاص بالعلاج الاقتصادي، مشددا على زيادة التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وعدم دخول اي مريض الى المستشفى الا اذا كان مرتديا الماسك لعدم انتشار الفيروس