"ميعرفش إن ابوه مات".. "ناجي" يلحق بوالده بعد يوم من وفاته بالمنوفية

مأساة جديدة شهدتها قرية "كمشيش"، التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، بعد وفاة أحد الشبان، اليوم الأربعاء، بعد قرابة 24 ساعة من وفاة والده، الأمر الذي أصاب أهالي القرية بحالة من الحزن الشديد، خاصةً أن الشاب "ناجي" لم يكن يعلم أن والده توفى قبل ساعات قليلة من رحيله.

امتدت حالة الحزن إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى دفتر عزاء ورثاء لكل من "الحاج محمد زرزور"، الذي توفى أمس الأول الاثنين، ولحق به ابنه "ناجي" اليوم الأربعاء، ونشر عدد من رواد "فيسبوك" قصة وفاة الأب وابنه، مطالبين الجميع بالدعاء لهما وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان على تلك الفاجعة.

"عاطف زرزور"، ابن شقيق الأب، روى لـ"الوطن" تفاصيل ما حدث، موضحاً أن عمه توفى يوم الاثنين الماضي، وبعدها بساعات قليلة توفي ابنه "ناجي"، دون أن يعرف بوفاة والده، وأضاف قائلاً: "قمنا بدفن الأب وسط حالة من الحزن الشديد على فراقه، لدرجة أن بعضنا فقد السيطرة على نفسه، ثم توجهنا للاطمئنان على ابن عمنا"، الذي كان يخضع للعلاج منذ فترة، نتيجة إصابته بالسرطان.

وأضاف "عاطف" أن ابن عمه "ناجي" كان مريضاً منذ فترة، وكان محجوزاً في إحدى المستشفيات بالعناية المركزة، ولكن تدهورت حالته مؤخراً بعد حصوله على جرعة من العلاج الكيماوي، قبل وفاة والده بيوم واحد، ولم يخبره أحد بوفاة والده.

وتابع أنه بعد عرض الابن، البالغ من العمر 42 سنة، على الطبيب، أبلغهم بأن حالته الصحية تدهورت، وتوقع أن يموت في أي لحظة، وبالفعل بعدها بساعات قليلة، وقبل مرور 24 ساعة على وفاة الأب، لحق به ابنه.

جاءت هذه الفاجعة في الوقت الذي لم يحاول فيه أبناء المنوفية تجاوز الصدمة التي أصابتهم نتيجة وفاة الطفلة "ليلى شريف خيري"، قبل أيام، إثر خضوعها لعملية زراعة كبد، في قصة حزينة ألقت بظلالها على المشهد في المحافظة.

وشهدت الفترة الماضية حالات مكررة لوفاة الأب والابن في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، لعل أبرزها وفاة أحد المواطنين في محافظة الدقهلية، حزناً على إصابة ابنه بفيروس كورونا، وبعد 4 أيام لحق الابن بوالده متأثراً بإصابته بالفيروس.