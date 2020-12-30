بسبب غياب الإسعاف.. اعتماد فوز تلا على ديرب دون إقامة المباراة

اعتمدت لجنة المسابقات في منطقة المنوفية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فوز فريق تلا على منافسه فريق ديرب نجم، من محافظة الشرقية، بنتيجة 3 أهداف نظيفة، رغم عدم إقامة المباراة التي كانت مقررة بين الفريقين، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة.

وبعد نزول لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب، استعداداً لبدء المباراة التي كان مقرراً إقامتها يوم السبت الماضي، فوجئ حكم المباراة بعدم وجود سيارة إسعاف، فقرر الانتظار لمدة 20 دقيقة، لحين وصول سيارة الإسعاف، إلا أنه بعد مرور المدة القانونية دون وصول السيارة، قرر الحكم إلغاء المباراة.

وأكد أحمد أبو طالب، رئيس منطقة المنوفية لكرة القدم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللوائح والقوانين الدولية تنص علي تواجد سيارة إسعاف في أرض الملعب وقت إقامة المباراه، موضحاً أن المباراه كانت على ملعب "ديرب نجم"، وصاحب الأرض هو المنوط به الاتفاق مع سيارة الإسعاف، وكذلك التواجد الأمني، وإذا لم تتواجد تلك الشروط، يقوم الحكم بإلغاء المباراة، وفقاً للقوانين المتبعة داخلياً ودولياً.

وأوضح "أبو طالب" أنه تم اعتماد فوز فريق تلا بسبب عدم تواجد سيارة الإسعاف قبل بدء المباراه، مؤكداً أن الفريقين نزلا إلى أرض الملعب، بالإضافة إلى الحكم، وانتظر لمرور المدة القانونية المقدرة بثلث ساعة، وبعد انتهاء المدة قام الحكم بإلغاء المباراة، وكتابة ما حدث في تقرير المباراة.

وتابع أن تلك الوقائع باتت متكررة، نتيجة أخطاء من قبل الأندية المستضيفة للمباريات، مؤكداً على أهمية التنسيق وأخذ الموافقات اللازمة، قبل بدء المباريات، لمنع تكرار هذا النوع من المشاكل .

وتكررت الواقعة مرة أخرى في المباراة بين فريقي تلا وقويسنا، ضمن منافسات دوري الناشئين بمحافظة المنوفية، أمس الثلاثاء، وبعد التجهيز للمباراة، ونزول اللاعبين والحكم إلى أرض الملعب، الخاص بفريق قويسنا، لم تصل سيارة الإسعاف، وبعد مرور المدة القانونية قرر الحكم إلغاء المباراة، إلا أنه لم يصدر، حتى اليوم، قرار بفوز أحد الفريقين.