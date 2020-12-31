تحاليل وفحوصات للمخالطين لحالة «صفاء» مريضة داء الفيل بالمنوفية

أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ومساعد وزير الصحة، إن فريق عمل وحدة الملاريا بمديرية الصحة بالمنوفية قام بسحب عينات دم من المخالطين والمجاورين لحالة صفاء عبد المجيد مريضة داء الفيل بقرية طوخ طنبشا ببركة السبع.

وأضافت «سرور»، أنه تم رش المصرف الموجود حول عزبة الطعيمة بطوخ طنبشا والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحرى الوبائي ومكافحة إنتشار مرض الفلاريا والملاريا بالمحافظة، موجهة الشكر لمديرية الصحة بالمنوفية لجهودها في متابعه الحالات المريضة .

ونشرت الوطن قصة «السيدة صفاء»، والتي قالت «تعبت ومش قادرة ووزني بقي 250 كيلو ومريضة بداء الفيلوزوجي مصاب بشلل الأطفال وبيمشي بعكاز، ومفيش مصدر رزق لينا خالص، ومحتاجه الدولة تساعدني».

وتداولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، قصتها، وقرروا دعمها لكي يصل صوتها للمسؤولين في الدولة المصرية، وبعد ساعات قليلة من تداول قصتها استجابت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية لاستغاثتها بعد تدخل من الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وشاركت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، وفد من مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بقيادة الدكتور السيد الدجوي مدير عام ادارة المتوطنة بمديرية الصحة بالمنوفية وفريق ادارة الملاريا بتوقيع الكشف الطبي اللازم وسحب عينات دم لاجراء التحاليل اللازمة تمهيدا لبدء رحلة العلاج، المريضة صاحبة الأربعين عاما.

في قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركه السبع محافظة المنوفية تعيش السيدة صفاء برفقة زوجها المعاق، وأبنائها، في منزل مكون من غرفتين وصاله وحمام صغير، وتقول، «انا محتاجه اللي يقف جمبي في محنتي ويساعدني لتخطي الظروف دي وارجع امشي تاني رجلي زي الاول علشان اشوف أكل عيشي وأساعد اسرتي».

«لما أروح اكشف عند الدكتور بيقولي متجيش تاني وكاني وباء، وفي مره الدكتور خرج من جسمي دود، انا بقالي 7 سنين علي الحال ده"، مؤكدة أن القصة بدأت معها بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة ثم زيادة في الوزن إلي أن وصل بها جسمها إلي 250 كيلو، فأصبحت تقصي حاجتها في مكانها لصعوبة تنقلها».