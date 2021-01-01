«تقليل زمن الرحلات واستهلاك الوقود».. أبرز فوائد شبكة الطرق

قال المهندس جمال عسكر خبير هندسة الطرق، إن الدولة المصرية تنبهت إلى أهمية الشبكة القومية للطرق بتكلفة 175 مليار جنيه، إذ كان هذا المشروع حبيس الأدراج لعدة سنوات طويلة، ولكن قررت القيادة بداية من منتصف عام 2014 ضخ 8078 كم أسفلت لرفع كفاءة الطرق، وإلى الآن مازالت تضخ العديد من المحاور والشرايين الطولية والعرضية التي وصلت بمصر من المرتبة 118 إلى المرتبة 28 على مستوى العالم في قياس جودة الطرق.

وأضاف «عسكر» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الشبكة قصرت زمن الرحلات، وأصبحت الرحلات التي كانت تستغرق 5 ساعات أصبحت تستغرق ساعتين أو ساعة وربع، وهو ما قلل من استهلاك الوقود وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية التي كانت تؤثر على الإنسان والأشجار والخضرة في الطريق.

وتابع، أن شبكة الطرق فتحت مدنًا كثيرة ومناطق لوجستية كثيرة وزودت معدلات الزراعة والصناعة والأنفاق وأي مشروعات قومية جديدة تقوم بها الدولة، لافتًا إلى أن المحاور والطرق الجديدة تساعد على حصول مصر على تصنيفات عالية جدًا، وتنبأ بأن تتبوأ مصر المرتبة رقم 22 على مقياس جودة الطرق عالميًا.

وأردف «عسكر»، أن رئيس الجمهورية يعمل بنظرية روح الفريق وتتمثل في وزارات الإسكان، النقل، والدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشددًا على أن الشبكة القومية للطرق إنجاز كبير وغير مسبوق للدولة المصرية ولرئيسها عبدالفتاح السيسي.

وأوضح خبير هندسة الطرق، أن رئيس الجمهورية أطلق مبادرة تمكين مصر كمصنع إقليمي للسيارات الإقليمية وإحلال السيارات والعمل بالغاز: «كل هذه المشروعات تقوم جنبًا إلى جنب مع الشبكة القومية للطرق».