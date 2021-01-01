«شهرين وأشوف المشروع كامل».. تعليمات جديدة من الرئيس في جولة اليوم

شاركت قناة رئاسة جمهورية مصر العربية، عبر منصة «يوتيوب»، مقطع فيديو أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الطريق الدائري الأوسطي ومحاور محمد العصار وروض الفرج والضبعة، وقال أحد المهندسين من الطريق الدائري بمحور الضبعة، إنه محور مروري جديد يتوسط المسافة بين الطريق الدائري حول القاهرة والطريق الدائري الإقليمي ويساعد على تخفيف الازدحام المروري وكذلك خلق محاور مرورية جديدة.

وأضاف المهندس موجهًا حديثه إلى رئيس الجمهورية: «نحن الآن على مسافة 8 كم في اتجاه الشرق تقاطع طريق إسكندرية الصحراوي ثم محور المشير أحمد إسماعيل، وعلى مسافة 20 كم في اتجاه الغرب لدينا الطريق الدائري الإقليمي، ثم محور الضبعة بوصلاته، وصلة جبل حامد ووصلة البترول التي تربطه بالعلمين ووصلة الضبعة التي تربطه بالضبعة ونسبة التنفيذ في هذا القطاع بلغت 100%».

وقال مهندس آخر من أعلى تقاطع طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي مع الطريق الدائري الأوسطي، إنه يربط عدة مدن جديدة ببعضها ويخدم سكان الإسماعيلية والسويس ومحاور الصعيد ويربطها بمحافظات الوجه البحري، إذ بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية فيه 100% ويتكون من 4 حارات مرورية لكل اتجاه ويصل إلى 9 حارات مرورية عند منطقة المتحف الكبير.

ورد عليه رئيس الجمهورية مستفسرًا: «يعني إنت مسؤول هنا لغاية الوصلة اللي داخلة وبتعدي النيل عند نهاية الأوسطي بالشيخ زايد»، ليرد عليه المهندس: «نحن مسؤولون عن تقاطعه مع كورنيش النيل وحتى تقاطعه مع طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي ونسبة العمل فيه بنسبة 85%».

وقال الرئيس السيسي: «شفت عمارات دهشور، هي مش تبعكم؟! لكن إحنا قدام عملنا موضوع، أقصد الهيئة الهندسية مش إنتو، يبقى لازم تخلص المشروع على بعضه، شهرين وأشوف الموضوع، متشكرين، شكرًا جزيلًا».

وشرح أحد المهندسين الطريق الدائري الأوسطي للرئيس السيسي، قائلًا إنه يبدأ بمحافظة الشرقية عند طريق الإسماعيلية الزراعي ويمر بمحافظتي القليوبية والقاهرة ثم محافظة الجيزة وينتهي عند محور الضبعة، ويخدم عدة مدن وهي بلبيس، العبور، العبور الجديدة، الشروق، غرب الشروق، العاصمة الإدارية الجديدة، 15 مايو، حلوان، البدرشين، السادس من أكتوبر، والشيخ زايد الجديدة.

ورد عليه الرئيس، وقال: «وأنا داخل من الرئيسي على فرعي هنا، لقيت إن الدخلة حادة أوي، وسعوا الموضوع وخلوا الناس تتمشى في أمان كامل، لازم يبقى المدخل مريح جدًا».