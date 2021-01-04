بدء العمل بوحدة الغسيل الكلوي في طور سيناء

بدأت أعمال وحدة الغسيل الكلوي التي أعدتها مديرية الصحة بجنوب سيناء، بمستشفى الأمين بمدينة الطور، اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من كافة التجهيزات، ومطابقة عينة المياه للمواصفات القياسية.

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه تقرر بدء العمل الفعلي بوحدة الغسيل الكلوي المجهزة بمستشفى الأمين بعد استكمال كافة المواصفات الفنية للتشغيل، كبديل للقسم بعد غلق مستشفى الطور العام لإجراء أعمال الصيانة بها.

وقال وكيل الوزارة، إنه جرى تجهيز الوحدة بتسع ماكينات وأسرة، وسبع كراسي غسيل كلوي، وجميعها تعمل في توقيت واحد على دورتين للتشغيل خلال ثلاث ورديات يوميًا، لاستيعاب جميع المرضي المترددين على الوحدة.

كما جرى تركيب محطة المياه وكافة الأجهزة اللازمة بالمستشفى عن طريق الشركة المنفذة، مع سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية .

وأوضح أنه جرى توفير الأطقم الطبية ذات الكفاءة العالية من أطباء وتمريض وفنين ، مع توفير كافة مستلزمات الغسيل الكلوي من مرشحات المياه والوصلات والإبر وكافة المستلزمات الأخرى، لتقديم خدمات طبية مميزة للمرضي .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه يجرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا داخل وحدة الغسيل الكلوي، حفاظًا على المرضي والأطقم الطبية .

وأعرب وكيل وزارة الصحة عن شكره وتقديره للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لدعمه المتواصل نحو توفير البديل المناسب وحل مشكلة مرضي الفشل الكلوي بعد إخلاء مستشفى طور سيناء العام .