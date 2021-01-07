شقيقتان تعيشان مع «جثة» والدهما 10 أيام: أحسن من دفنه في التراب

في مفاجأة مدوية، رفضت فتاتان إعلان موت والدهما وعاشتا مع جثمانه 10 أيام، بسبب حبهما الشديد له، بعد أن تفرغ لتربيتهما ورفض الزواج بعد وفاة والدتهما، لكن فصول القصة الغريبة كشفها شقيق المتوفى عندما حضر عدة مرات للاطمئنان على شقيقه المسن كانت ابنتاه تقدمان حججًا واهية بأنه نائم ولن يستطيع مقابلته، وعندما كرر مرات الزيارة في منزله بالجيزة وأصر على دخول غرفة نومه وجده جثة هامدة ومحاط بالشاش الأبيض وعلى الجثمان كمية من الكريمات للمحافظة عليه من التعفن بشكل سريع.

أسرع شقيق المتوفى بإبلاغ مديرية أمن الجيزة فانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتحرر محضر بالواقعة، وبسؤال الفتاتين دخلتا في نوبة بكاء شديد وأقرتا أنهما لم تصدقا أن والدهما مات، وأنهما ارتبطتا به لسنوات طويلة فهو كان يحبهما حبًا شديدًا ويخاف عليهما من كل شيء وتفرغ لتربيتهما ورفض الزواج من أخرى بعد وفاة والدتهما، وأنهما قررتا الاحتفاظ بجثمانه.

وبررت الشقيقتان تلك الواقعة بأنهما تحبان والدهما واعتقدتا أن بقاء الجثمان داخل الشقة سيكون تكريمًا له أكثر من دفنه تحت التراب، واستبعد شقيق المتوفى أن تكون الوفاة غير طبيعية خاصة أن ابنتي شقيقه تحبان والدهما كثيرًا ولا يمكن أن تقدما على قتله أو إيذائه بأي صورة.

كانت أجهزة الأمن في الجيزة تلقت بلاغًا من موظف يفيد بأن ابنتي شقيقه تحتفظان بجثمان والدهما داخل الشقة وأنه اكتشف تلك الواقعة بالمصادفة عندما ذهب لزيارته مرات عديدة وكانتا تبلغانه بأنه نائم وبعد أن تسرب الشك إليه اقتحم غرفة نوم شقيقه فوجده جثة هامدة يرتدي ملابسه كاملة وجثمانه محاط بشاش أبيض عليه مراهم وكريمات لترطيب الجثة.

وأخطرت المباحث النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية فيه.