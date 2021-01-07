80 فريقا طبيا لمتابعة حالات كورونا في العزل المنزلي بالمنوفية

كشف الدكتور محمد العسكري، مدير هام الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنوفية، عن تخصيص 80 فريقًا طبيًا لمتابعة الحالات التي تخضع للعزل المنزلي في جميع قري ومراكز محافظة المنوفية، بهدف الاطمئنان علي حالتهم الصحية ومتابعتها بشكل دقيق، وفق توجيهات وزارة الصحة.

وأضاف مدير عام الطب الوقائي بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأطقم الطبية المشاركة في مبادرة العزل المنزلي بالمنوفية ستتفرغ بشكل كامل لمتابعة الحالات المصابة في المنازل، وفق برتوكول تم وضعه من وزارة الصحة ويتم تطبيقه تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة.

وتابع، بأن الحالات التي يتم تشخصيها بفيروس كورونا عن طريق المستشفيات وتخضع للعزل المنزلي هي الحالات البسيطة والحالات المتوسطة التي لا تحتاج مستشفى، حيث يقوم الفريق الطبي المخصص للمنطقة بمتابعة الحالة في اليوم التالي للتأكد من الإصابة.

وأوضح مدير عام الطب الوقائي بالمنوفية، أنه دعم الفرق الطبية للعزل المنزلي، بأجهزة كاشف الحرارة، وأجهزة قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، ومساعة طبيبة، ومستلزمات مختلفة للكشف علي المصاب في منزله وتقديم كامل الخدمة الصحية بشكل صحيح تحت رعاية الأطباء، موضحا أنه في شعور الطبيب بتدهور أي حالة يتم تحويلها إلي المستشفي فورًا.

وعلى صعيد متصل، خصصت وزارة الصحة 18 مستشفى في محافظة المنوفية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وهي مستشفى منوف العام، ومستشفى بركة السبع المركزي، ومستشفى قويسنا المركزي، ومستشفى تلا المركزي، ومستشفى الشهداء المركزي، ومستشفى زاوية الناعورة، ومستشفى سرس الليان العام، ومستشفى السادات المركزي.

وضمت القائمة أيضًا مستشفى حميات شبين الكوم، ومستشفي حميات منوف، ومستشفى صدر شبين الكوم، ومستشفى صدر منوف، ومستشفى حميات شنتا الحجر، ومستشفى أشمون العام، ومستشفى حميات أشمون، ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفي الهلال بشبين الكوم، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون.