التموين: ضخ 5000 رأس ماشية سوداني بـ85 جنيها للكيلو بالمجمعات

قال محمد كمال، مسؤول المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، إن آلية اختيار أنواع الماشية التي يتم استيرادها تكون عن طريق لجنة طبية تشكلها الوزارة والشركة القابضة، والتي تسافر للسودان لاختيار الماشية بعناية شديدة سواء الكندوز أو الضأن، وقبل دخولها للبلاد تمر عبر الحجر الصحي، لطرحها بأسعار تقل عن السوق الخارجي بنسبة 25%، حيث يصل سعر اللحمة الكندوز 85 جنيها، والضأن الطازج 100 جنيه، وتطرح كميات كبيرة من اللحوم في التجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين.

استيراد اللحوم تثبت الأسعار في السوق

وأضاف «كمال»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن استيراد اللحوم من الخارج من شأنه تثبيت أسعار اللحوم البلدية في السوق المحلي، لافتا إلى أن اللحوم السودانية تعيش في مراعي صحية وطبيعية، نظرا للمساحات الخضراء المتواجدة هناك، ومن أجود اللحوم المتواجدة في المنطقة العربية.

كميات اللحوم في السوق كبيرة للغاية

وأكد أن كميات اللحوم في السوق كبيرة للغاية، ومؤخرا جرى استيراد 5000 رأس ماشية، تكفي تقريبا لمدة شهرين، كما أن هناك تعاقد بين الوزارة والشركة القابضة مع الجانب السوداني لطرح كميات كبيرة على مدار العامين المقبلين، منوها أن معدل استهلاك المصريين يتعدى 20 ألف رأس ماشية، لافتا إلى مشروعات تسمين المواشي في مصر ساهمت في استقرار أسعار اللحوم الطازجة

30% تخفيضات بالخضروات والفاكهة بالمجمعات

ولفت أن الوزارة والشركة القابضة تبذلان مجهودا كبيرا لتخفيض أسعار السلع الأساسية سواء زيت وسكر وأرز والجبن، كما يصل كيلو اللحوم البرازيلية المجمدة لـ 65 جنيها، وكيلو الدواجن البرازيلية المجمدة لـ 30 جنيها، وتصل نسبة التخفيضات على الخضروات والفاكهة يتعدى 30%، حيث يتراوح سعر الطماطم من 2 لـ3 جنيهات، والبطاطس من 2 لـ2.5 جنيها، والخيار من 4 لـ5 جنيهات، والكوسة من 5 لـ6 جنيهات، والليمون بـ12 جنيها.