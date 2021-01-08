بتبرع من الأزهر.. إنشاء «تانك أكسجين» بـ«صدر شبين الكوم»

قالت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب بالمنوفية، إنها تواصلت مع مدير عام إدارة التجهيزات بوحدة الدعم الفنى والمشروعات بوزارة الصحة لسرعة البدء في إنشاء «تانك الأكسجين»، لمستشفى الصدر شبين الكوم بسعة 10 آلاف لتر، بتبرع من فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأكدت «سرور»، أنه بالفعل بدأ المقاول المنفذ تنفيذ صبة القاعدة الخرسانية لتانك الأكسجين الجديد، صباح اليوم، تمهيدا لتوريده خلال أيام وذلك لمساعدة المستشفي في زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 23 سريرا للعناية المتوسطة .

وأوضحت، أن المستشفى يضم 60 مصابا محتجزا بكورونا، و7 مصابين بالعناية المركزة بينهم 5 على أجهزة التنفس الصناعي ومع توفير تانك الأكسجين سيتم ضم 23 سريرا للعناية المتوسطة وأسرة داخلية إضافية .

وقدمت النائبة الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لتبرعه بتانك الأكسجين بسعة 10 آلاف لتر من بيت الزكاة والصدقات المصري، واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، على السعي الدائم لتطوير المنظومة الصحية لخدمة أهالى المحافظة .

علي صعيد متصل، تراجعت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، في مستشفيات العزل الصحي بالمنوفية، خلال الأيام الاخيرة الماضية، بمعدل يتراوح بين 5% و 20%، كما شهدت مستشفيات العزل انخفاض أعداد المشتبه فيهم والمترددين على مستشفيات الفرز.