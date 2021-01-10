خطوات التسجيل للحصول على أطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة

اهتمام كبير توليه الدولة بـ«ذوي الاحتياجات الخاصة» وتحديدا من هم بحاجة لأطراف صناعية، الأمر الذي دفع وزارة التضامن للاستجابة لمطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تصنيع الأجهزة والأطراف الصناعية بما يخدم ذوى الإعاقة ويمكنهم من التعايش فى المجتمع.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، خلال المؤتمر الذي عقد منذ أيام بشأن إنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، أن هذه المرحلة تشهد استهداف حصرهم وتسجيل الطلبات، ضمن المرحلة الأولى للحصر والتسجيل ليتم الحصول على قاعدة بيانات لتوفير اللازم لأصحابها.

الفئات المستهدفة

وتشمل الفئات المستهدفة كل من لديهم بتر فى أحد الأطراف أو أكثر من طرف، كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسى المتحركة، وأجهزة الشلل النصفى أو الدماغى أو الرباعى وغيرها من المعينات.

طريقة التسجيل للحصول على أطراف صناعية

- الدخول على الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى من خلال الرابط التالي:(https://www.moss.gov.eg) وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2021، أو عن طريق التقدم شخصيا إلى 3 آلاف جمعية أهلية شريكة على مستوى الجمهورية.

- اختيار مبادرة الأطراف الصناعية والتي توجد ضمن عدد من المبادرات في الصفحة الرئيسية للموقع، واختيار التسجيل في المبادرة .

- قم بملء استمارة الطلب وهى عبارة عن استمارة حصر بيانات بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية ومن بين المعلومات المطلوبة الاسم والرقم القومي والحالة التعليمية والحالة الاجتماعية والصحية وبيانات الأجهزة التعريضية .

- يتواصل مع طالب الخدمة المسؤولون عن المبادرة لتحديد موعد لتوقيع الكشف الطبي من خلال قيام مركز الطب الطبيعى والتأهيل وعلاج الروماتيزم، بإجراء الكشف الطبى على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضى أو طرف صناعي، واستخراج التقرير الطبى اللازم للمواطن طالب الخدمة.

- بعد أخد الموافقة أن الحالة تستدعي، تأتي مرحلة أخد المقاسات لبدء عملية التصنيع بالكامل من خلال المصانع المطورة والمخصصة لذلك .

- واخيرا بعد الانتهاء من التصنيع يقوم مسؤولوا المبادرة بتسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تدريب المواطن على استخدام الطرف وتوعيته بسبل الحفاظ على الطرف نظيفا وسليما ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده.

ووفقا للوزيرة، فإن الرئيس السيسي قد وجه بدعم فئات غير القادرين، بل وإعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.

وكانت قد أعلنت وزارة التضامن عن توفير خط ساخن "150" للإجابة على الأسئلة والاستفسارات وأيضا لمعرفة أماكن الجمعيات الشريكة الأقرب للمواطنين فى استقبال طلبات التقدم والتسجيل.