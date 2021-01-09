مصادر: انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي

كشفت مصادر ملاحية مطلعة، انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي، وإقلاع جميع الرحلات المؤجلة بسبب الشبورة والطقس السيئ فجر اليوم، وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن حركة إقلاع وهبوط الطائرات شهدت انتظامًا على مدار الساعات الماضية، عقب اختفاء الشبورة المائية.

وأكدت المصادر الملاحية بالمطار، أن عمليات الإقلاع والهبوط بالمطار منتظمة، ولا توجد أي تأثيرات على الحركة الملاحية حتى الساعة، مشيرة إلى أن مستوى الرؤية فوق المطار يسمح بإقلاع وهبوط الطائرات دون وجود أي مشكلات تؤثر على حركة الملاحة، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو مواعيد وصولها.

وأشارت المصادر إلى أنه لم تحدث أي تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، موضحة أن التأثير الكبير على الحركة الجوية يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة.

مصر للطیران تُهيب بعملائها الوصول للمطارات قبل مواعيد السفر بـ4 ساعات

كانت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، أعلنت أنه في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بمصر بشأن نزول الشبورة المائية مع الساعات الأولى من مساء أمس وحتى صباح اليوم ، فإن الشركة تُهيب بعملائها المسافرين من مطارات جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة، ضرورة الوصول إلى المطارات قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات.

شركة الميناء تناشد العاملين مراعاة قواعد الأمن والسلامة

وكانت شركة ميناء القاهرة الجوي، شددت على ضرورة توخى العاملين لديها بمهبط المطار الحذر والحيطة، ومراعاة قواعد السلامة وقواعد الأمن المعمول بها في مثل هذا الوقت من العام بسبب الطقس السيئ والتقلبات الجوية.

وكانت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران أعلنت أنها ستسير غدًا الأحد 59 رحله جويه بمعدل 44 رحله دولية إلى كل من بغداد، وجدة، وكازابلانكا، والرياض، وأبو ظبي، والدمام، ولندن، والشارقة، وإسطنبول، ودبي، وباريس، والمدينة المنورة، وعمان، والبحرين، والخرطوم، وبيروت، وميلانو، ونيويورك، وأديس أبابا، وتونس، وروما، وفرانكفورت، ونيروبي، وچنيف، وكوبنهاجن، وامستردام ، وميونيخ، وبرلين.

وستسير الشركة أيضًا 9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر 7413 مسافرًا من جنسيات مختلفة.