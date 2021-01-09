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تبدأ 11 صباح الثلاثاء وتنتهي 7 مساءً.. تفاصيل الجلسة الإجرائية لمجلس النواب

كتب:

شريف سليمان
10:35 م | السبت 09 يناير 2021
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إنه جرى أخذ كل الإحتياطات قبل الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل حفاظا على صحة النواب والعاملين بالمجلس والظهور بشكل يليق بالدولة المصرية والسلطة التشريعية.

مشيرًا إلى أن البلاد تمر بجائحة عالمية، ومن ثم فإن الحق في الحياة والصحة مقدم على بقية الحقوق، وفي نفس الوقت فإن الدولة المصرية غير راغبة في تعطيل مؤسساتها، كما أن المجلس يستطيع العمل في ظل الجائحة.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "القاعة تستوعب 610 مقعد وسيجرى تقسيمها نصفين لضمان التباعد بين كل مقعد وآخر وسيكون لدينا 305 صوت، ومن قانون مجلس النواب الذي ينص على أن أعداد الأعضاء مقسمة إلى 50% فردي و50% قائمة، وأن أداء الأعضاء القسم يجب أن يتم فرديا دون أي قسم جماعي، وأمام هذه الضرورة فإنه سيجرى تنظيم الدخول والخروج، وكل عضو سيجد مقعده مكتوبا عليه اسمه ورقم عضويته وسيجرى إرسال رسائل بأماكن وموقع وجودهم في القاعة وهو ما سيسهل عملية الدخول والخروج وعندما ينتهي أعضاء النظام الفردي من أداء القسم فإنهم سيخرجون وبعدها سيدخل أعضاء القوائم والمعينين ويستمروا في القاعة".

وتابع: "بعدها ستبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وسيخرج أعضاء القائمة، ويدخل بدلًا منهم أعضاء الفردي إلى القاعة لانتخاب الرئيس، والموجودون خارج القاعة سيتواجدون في أماكن انتظار لائقة جدًا تراعي الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وجرى عمل امتداد للاستراحة وإقامة قاعة كبيرة ستستوعب من 200 عضو إلى 250 عضو بالتباعد وستكون موصولة بالقاعة صوتا وصورة".

وواصل: "لم نجد جدوى من إجراء النواب لمسحة الـPCR، لأن ممكن بعدها بدقيقة يتصابوا، وخصوصا مع زيادة أعداد النواب، أما ارتداء الكمامة فهو إلزامي والكحول موجود في كل مكان، وفي يوم الثلاثاء فإن نواب الفردي يجب أن يكونوا موجودين قبل الساعة الحادية عشرة منعا للزحام ولن يدخل المعينين ونواب القوائم إلى القاعة قبل الساعة الثانية ظهرًا والجلسة مذاعة على الهواء مباشرة، وإذا التزمنا بالجداول الزمنية قد تنتهي الجلسة في الساعة السابعة مساءً".

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