مصرع وإصابة 13 في تصادم 5 سيارات على الطريق الإقليمي بالمنوفية

تسببت الشبورة وانعدام الرؤية في اصطدام 5 سيارات في حادث مروع على الطريق الإقليمي في تجاه مدينة السادات بمحافظة المنوفية، ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون.

وأكد شهود عيان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحادث وقع نتيحة اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص، وتصادم معهما أيضًا ثلاث سيارات أخرى، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات.

وأكد الدكتور أمجد عبدالحميد مدير الإسعاف بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، مؤكدًا أنه يجرى نقل المصابين والوفيات إلى المستشفيات لاتخاذ اللازم نحوهم.

وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة عدد من ضباط مركز شرطة السادات، والإسعاف، والوحدة المحلية، لرفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور مرة أخرى.

وتجمع العشرات من السائقين والركاب علي الطريق أمام الحادث لمحاولة المساعدة في نقل الجثامين والمصابين إلي المستشفيات، في مشهد مأساوي شهدته مدينة السادات بسبب الشبورة المائية.