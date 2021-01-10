عاجل.. إصابة 12 في حادثي سير بقنا

أُصيب 12 شخصًا في حادثين متفرقين في محافظة قنا، وذلك خلال 12 ساعة، ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات.

ووقع الحادث الأول صباح اليوم، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة بركة بنجع حمادي، وأسفر عن إصابة أحمد علي سالم، 54 سنة، وسيد محمد سليم، 55 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وإيمان نادي محمد، 31 سنة، وحسن أحمد الرفاعي، 65 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وأحلام عباس حسين، 48 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وصديق حسين أحمد، 50 سنة، باشباه كسر بالعمود الفقري.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي أمام قرية بركة، بنجع حمادي، أصيب خلاله 6 أشخاص، ونُقل المصابون لمستشفى بهجورة، لتلقي العلاج.

وفي وقت متأخر من ليلة أمس، أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين مع عربة «كارو» على كوبري الشهيد باسم فكري بقوص.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة كل من، عاطف خلف سبد، 55 سنة، بكسر في الركبة اليسرى، ونجله عبد الله عاطف، 15سنة، بكدمات، ومحمد سعد حسن، 22سنة ، بكسر في الساق اليسرى، ومحمد أحمد حسين، 25 سنة، بكدمات، ورمضان أحمد الزنط، 21 سنة، بكسر في الكتف الأيمن، وطارق إبراهيم الزمر، 20 سنة، إثر حادث تصادم على محور الشهيد باسم فكري بقوص.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى قوص المركزي، وتم تحويل 3 مصابين منهم إلى مستشفيات قنا العام وسوهاج العام لخطورة حالتهم.

وانتقلت لجان إدارة مرور قنا ، إلى موقع الحادث وكتبت تقرير منفصلين عنهما الحادث الأول بسبب السرعة الزائدة والثاني بسبب اختلال عجلة القيادة مما أدي إلى الاصطدام، وتم رفع أثار الحادثين وتم تسيير الحركة أمام المارة.