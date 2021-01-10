الشوباشي: راجعت مهامي كرئيس مؤقت لمجلس النواب

قالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنّها مستعدة لرئاسة الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء، باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، مؤكدة أنّها انتهت خلال الأيام الماضية، من قراءة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وراجعت مهامها كرئيس مؤقت لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني.

وأضافت الشوباشي، لـ«الوطن»، أنّ الجلسة قد تمتد لساعات طويلة، نظرا لخطة تأمين النواب بسبب جائحة فيروس كورونا: «ربنا يعينّي أنا وزملائي للخروج بالجلسة بشكل يليق بالدولة المصرية».

وتابعت النائبة: «شاءت الأقدار أن أكون أول سيدة ترأس جلسة البرلمان في تاريخ الحياة النيابية، والفضل في ذلك يرجع لاهتمام القيادة السياسية بوجود المرأة داخل الحياة النيابية والدليل أنّ الفصل التشريعي الجديد سيشهد تكتلا نسائيا برلمانيا يضم الخبرات في العديد من المجالات».

وشددت الشوباشي، على أنّ مجلس النواب في تشكيله الجديد سيكون يد العون للدولة المصرية، في سبيل استكمال منظومة التنمية الشاملة.

ويتألف مجلس النواب من 596 نائبا، بواقع 284 مقعدا لنواب الفردي، و284 نائبا للقائمة و28 نائبا بالتعيين، ووفقا لقانون اللائحة الداخلية ستشهد الجلسة الإجرائية للمجلس الثلاثاء المقبل، انتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول، الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

ولمجلس النواب تشكيل أجهزة المجلس الرئيسية، وهي: رئيس المجلس، مكتب المجلس، اللجنة العامة، لجنة القيم، اللجان النوعية، اللجان الخاصة والمشتركة، والشعبة البرلمانية.