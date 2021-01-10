الفتاوى الدينية والمرأة والاستثمار على رأس أجندة النواب المعينين

حرص عدد من النواب المعينيين بموجب قرار جمهوري، الإعلان عن تبنينهم عددا من الملفات الهامة تحت قبة البرلمان، مؤكدين ضرورة الاهتمام بقضايا الأسرة والمرأة وغيرها من الملفات.

أكد الدكتور علي جمعة عضو مجلس النواب ومفتي الديار المصرية سابقا، أن مواجهة فوضى الفتاوى يجب أن تتم بالثقافة العامة والتعليم والأخلاقيات وليس بإصدار التشريعات.

وأشار في تصريحات صحفية عقب استخراج كارنية العضوية باعتباره أحد النواب المعينيين بمجلس النواب، بموجب القرار الجمهوري، الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن قضايا الأسرة أهم ما يشغله خلال عضويته في مجلس النواب، فضلا عن ملف المعيشة، من خلال وضع تشريعات، وهو الهدف التي تسعى الدولة لتحقيقه، بالإضافة إلى ملف مواجهة الجرائم الإليكترونية.

ووجه مفتي الديار المصرية السابق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد اختياره ضمن النواب المعينين في مجلس النواب، قائلا: نتقدم بالشكر لفخامة الرئيس وندعو الله التوفيق.

واستطرد قائلا: سر فلا كبا بك الفرس.. سر والله سبحانه وتعالى يوفقك من أحسن إلى أحسن.

أعربت النائبة نيفين الطاهري عضو مجلس النواب بالتعيين، عن تفاؤلها بتشكيل مجلس النواب الجديد، لافتة إلى أن جميع النواب لديهم الرغبة في العمل من أجل مصلحة الوطن.

وأكدت الطاهري في تصريحات صحفية عقب استخراج كارنية العضوية للمجلس، ضرورة تسهيل إصدار التشريعات الاقتصادية من أجل المزيد من جذب الاستمارات الوطنية بالداخل والأجنبية.

وأوضحت النائبة هدى عبد الستار عمار عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب، اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة من العمل السياسي.

وأشارت عقب استخراج كارنية العضوية، اليوم، إلى أن وجود 162 نائبة بالمجلس الجديد يدعو للفخر، منوهة بأن قضايا المرأة على رأس الأجندة التشريعية التي تتبناها تحت القبة، وكذلك مشكلات العمالة غير المنتظمة والاهتمام بتحقيق الحماية المجتمعية لهذه الفئة.