أمين «النواب»: الجلسة الإجرائية ستذاع على الهواء مباشرة الثلاثاء

أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثانى للمجلس، والمقرر عقدها بعد غد الثلاثاء، ستكون مذاعة على الهواء مباشرة، لنقل كل الفعاليات التي ستشهدها هذه الجلسة.

وقال: إن الأمانة العامة للمجلس، استقبلت اليوم الأحد (25) نائبا من أصل (28) من النواب المعينين بقرار جمهوري، من رئيس الجمهورية.

وأكد «فوزي»، فى تصريحات صحفية، أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، والمقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء سوف تنعقد وسط إجراءات احترازية مُشددة، مؤكداً الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية للمجلس في أفضل صورة لها.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية، تتم في ظل تدابير أزمة كورونا، لافتاً إلى أن الحق فى الصحة، مقدم على كل الحقوق الأخرى، وأن الجلسة ستكون مذاعة على الهواء.

وطالب الأمين العام لمجلس النواب، الأعضاء بعدم مغادرة مقر المجلس إلا بانتهاء الاستحقاقات النيابية الثلاثة «وهى كالتالى أداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس وانتخاب الوكيلين»، وكذلك عدم اصطحاب المرافقين.

وقال: إنه من المقرر أداء اليمين الدستورية على قسمين، حيث يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشر فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، مشيراً إلى أنه تم إعداد استراحات موصولة بالقاعة، ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب، مضيفا أنه عقب الانتهاء من أداء اليمين، سيتم إجراء انتخابات رئاسة المجلس يعقبها انتخابات الوكيلين.

وأشار إلى أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها علي كافة المستويات، وبجميع الوسائل.

وشدد المستشار محمود فوزي على ضرورة اتخاذ كل التدابير الاحترازية مثل: ارتداء الكمامة والكشف الحراري، واستخدام المطهرات.

وقال أمين عام مجلس النواب: أمامنا 48 ساعة من العمل المتواصل حيث سيتم معاينة القاعة الرئيسية وتفقد ما ينقصها وكذلك ارسال أرقام العضوية وأماكن الجلوس للأعضاء، وستبذل الأمانة العامة ستبذل كل جهدها حتى يكون يوم الثلاثاء المقبل يوماً مشرفاً لمصر ولمجلس النواب.