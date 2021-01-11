ابنة شهيد توجه رسالة مؤثرة له: «كان نفسي تعيش معايا تفاصيل في حياتي»

عرض الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة DMC، رسالة صوتية مؤثرة من ابنة الشهيد البطل مقدم نبيل السيد محمد الرده.

كنت نفسي تكون واقف قدامي

وقالت في الرسالة: "بابا.. أنا عارفة أنك أكيد سامعني وحاسس بيا دلوقتي، بس كان فيه كلمتين عاوزة أقولها لك، عاوزة أقولك أد إيه أنت أعظم إنسان في الدنيا، كنت نفسي تكون واقف قدامي دلوقتي وأقولك الكلام دة، بس دة قضاء ربنا، مشيت أوي وسبتني، كان لسة فيه تفاصيل كتيرة أوي معشنهاش سوا، أول يوم جامعة، يوم تخرجي، يوم فرحي، وغيرهم من التفاصيل".

وصلت للمكانة اللي أنت عاوزها

واضافت خلال رسالتها: "عاوزة اقولك أد إيه أنت حقيقي بطل، ورغم الهجوم الشديد اللي اتعرضتله ولكن كانت أهم حاجة عندك، سلاحك يفضل في إيدك، ووقفت وحاربت لحد آخر لحظة، لحد آخر نفس، ودلوقتي شوف مكانتك عند ربنا فين، وشوف الخونة دول هيكونوا فين، وعلى فكرة ماما دايما بتحكيلي عنك من ساعة ما دخلت الكلية لحد ما اتخرجت، وأد إيه كنت بتجتهد عشان توصل لمكانة عالية، والحمد لله وصلت للمكانة اللي أنت عاوزها بس في الجنة اللي أحسن من الدنيا كلها".

لما بصلي بفتكرك ومش بقدر أمسك دموعي

وتابعت: "دايما بفتكرك في كل حاجة بعملها، خاصة لما بصلي، وحقيقي مش بقدر أمسك دموعي وقتها لأني بفتكرك لما كنت بستناك لما تخلص صلاة وتاخدني في حضنك بعدها، بجد أنا مفتقدة الإحساس دة جدا، بس احب اقولك اطمن، لأن في ضهرنا أم بـ100 راجل، قايمة بدور الأب والأم على أكمل وجه، وهي اللي باقية لنا في الدنيا بعدك، مهما يدور بينا الزمن مش هيجي زيها، وهو دة بطل الحكاية، البطل نبيل السيد الرده".