وفاة أخصائي أطفال بكورونا في مستشفى عزل بركة السبع

توفى الدكتور حسام الجمال أخصائي الأطفال بإدراة قويسنا الطبية بالمنوفية، متأثرًا بإصابتة بفيروس كورونا المستجد، حيث تدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة وتوفي داخل مستشفى بركة السبع.

وأكدت مصادر مسؤولة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «الجمال» كان يخضع للعزل بمستشفى بركة السبع المركزي، وتدهورت حالتة الصحية ودخل العناية المركزة التي لفظ أنفاسة الأخيرة بها.

وسادت حالة من الحزن علي مواقع التواصل الاجتماعي، في محافظة المنوفية، بعد الإعلان عن وفاة الدكتور حسام الجمال، الذي كان محبوبًا من الجميع، ونعاه زملاؤه وأقاربه، راجين الله أن يغفر له، وأن يذهب عنا البلاء والوباء.

على صعيد متصل، كشف الدكتور محمد العسكري مدير هام الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنوفية، عن تخصيص 80 فريقًا طبيًا لمتابعة الحالات التي تخضع العزل المنزلي في جميع قري ومراكز محافظة المنوفية، بهدف الاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعتها بشكل دقيق، وفق توجيهات وزارة الصحة.

وأضاف مدير عام الطب الوقائي بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأطقم الطبية المشاركة في مبادرة العزل المنزلي بالمنوفية ستتفرغ بشكل كامل لمتابعة الحالات المصابة في المنازل، وفق برتوكول وضعته وزارة الصحة ويتم تطبيقه تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة.

وتابع، الحالات التي يتم تشخصيها بفيروس كورونا، عن طريق المستشفيات وتخضع للعزل المنزلي تكون الحالات البسيطة والحالات المتوسطة التي لا تحتاج مستشفي، حيث يقوم الفريق الطبي المخصص للمنطقة بمتابعة الحالة في اليوم التالي للتأكد من الإصابة .

وأوضح، أنه دعم الفرق الطبية للعزل المنزلي، بأجهزة كاشف الحرارة، وأجهزة قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، ومساعة طبيبة، ومستلزمات مختلفة للكشف علي المصاب في منزله وتقديم كامل الخدمة الصحية بشكل صحيح تحت رعاية الأطباء، موضحا أنه في شعور الطبيب بتدهور أي حالة يتم تحويلها إلي المستشفي فورا .