افتتاح مدرستين بزفتى بتكلفة 15 مليون جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، عدداً من المنشآت التعليمية، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية، ومحمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، والنائب صقر عبد الفتاح عضو مجلس النواب، والنائب محمود أبوحسين عضو مجلس الشيوخ.

وافتتح محافظ الغربية مدرسة كفر دمنهور القديم، والتي تضم 24 فصلًا، و4 فصول رياض أطفال، إضافة إلى حجرتين للمدرسين، وحجرة مجالات، ومكتبتين، وصالة أغراض متعددة، ومصلى، وحجرة تطوير تكنولوجي، ومعمل لغات، وحجرة مشاهدة، وحجرة طبيب، ومعمل مطور، وحجرة مصادر، وحجرة مدير، وحجرة إدارة، وحجرة تحضير، وحجرة كمبيوتر، وحجرة للإخصائيين.

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذه المدرسة تم إنشائها بتكلفة 11 مليون و286 ألف جنيه، وتخدم أبناء القرية والقرى المجاورة من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية.

كما افتتح المحافظ مدرسة حانوت الابتدائية الجديدة، والتي تضم 9 فصول، ومكتبة، وغرفة مصادر، وحجرات لممارسة الأنشطة، وحجرة للمدرسين بتكلفة 3 ملايين و685 ألف جنيه.

ومن جانبه، أشار المهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ خطة طموحة لإنشاء عدد من المدارس الجديدة داخل محافظة الغربية، وجاري افتتاح عدد آخر من المدارس خلال هذا الأسبوع.

وأشار الدكتور طارق رحمي باهتمام الدولة بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء والذي يساهم في إعداد جيل قادر على حمل الراية في المستقبل.

كما وجه محافظ الغربية في تعليماته الي المهندس محمد سراج رئيس مجلس مركز ومدينة زفتي بالضرورة بالضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم باستخدام مواد المطهرات الكحولية للوقايه من اخطار تفشي عدوي فيروس كورونا حفاظًا علي أرواح وحياة المواطنين.