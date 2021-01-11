افتتاح مركز شباب شبرا البلد بشبرا الخيمة بالقليوبية

افتتحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مركز شباب شبرا البلد، التابع لادارة شباب شبرا الخيمة بالقليوبية، بعد تطويره، بحضور ايمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وطارق ندى مدير الادارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

شهدت عملية التطوير، إعادة انشاء ملعب النجيل الصناعي وصالة تنس الطاولة، وغرف خلع الملابس والحمامات والمبنى الاداري، والمدخل وصالة الجيم، وكذلك النادي الاجتماعي، بتكلفة 2 مليون جنيه، من إيرادات المركز لخدمة أهالي شبرا البلد.

كما تفقد الحضور الملعب الاستثماري بنظام حق الانتفاع bot وقاعة زمردة للافراح الملحقة بالمركز.

توجه الصبروط في كلمته بخالص الشكر والتقدير للقائمين بتطوير مراكز الشباب موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي لرعايته للتطوير الانشائي بنراكز الشباب لخدمة الاعضاء مؤكدا دعمه لجميع الافكار التي من شأنها النهوض بمراكز الشباب والأنشطة الشبابية بالقليوبية.

حضر الافتتاح وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة و محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب واشرف خير مدير ادارة شباب شبرا وخالد جلال مدير مركز الشباب ورئيس واعضاء مجلس إدارة المركز وعدد من القيادات المحلية واهالي شبرا البلد.

فيما قامت اليوم المهندسة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية بمعاينة ارض ملعب مركز شباب سرياقوس تمهيدا للبدء فى تنفيذ ملعب قانونى نجيل صناعى بعد تأخر دام 4 سنوات فى وجود الشركه المنفذة والاستاذ رافت رئيس مجلس إدارة المركز.

حيث تم تحديد أعمال الملعب وباقى الأعمال المزمع تنفيذها وتم التنبيه على مجلس الإدارة بضرورة دراسة استغلال باقى المساحات الخالية حول الملعب عن طريق الاستثمار فى اقرب وقت.

يأتي هذا برعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضه بالقليوبية.