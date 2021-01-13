«برج العرب» و«القاهرة» يستقبلان منتخبي روسيا وأنجولا لكرة ليد

استقبل مطار برج العرب بالإسكندرية، فجر اليوم الأربعاء، بعثة الفريق الروسي لكرة اليد، المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تستضيفها مصر، وتنطلق اليوم وتستمر حتى 31 يناير الجاري، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقامت سلطات مطار برج العرب الدولي، باستقبال أعضاء البعثة التي تضم 29 لاعبًا وفنيًا وإداريًا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتطبيق تعليمات السلامة والأمان على أرض المهبط، وكذلك تعقيم المعدات والحقائب.

واستقبل أعضاء بعثة المنتخب الروسي، المهندس أشرف فتحى مدير عام المحطات، والمسؤول عن جاهزية المحطة وكفاءتها في تقديم الخدمة لطائرات الفرق المشاركة بالبطولة، والتي يتم تنظيم مبارياتها بالإسكندرية.

وتستعد مصر لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها مصر وتنطلق اليوم وحتي 31 يناير الجاري، بصالات استاد القاهرة، والعاصمة الإدارية، و6 أكتوبر، وبرج العرب بالإسكندرية، حيث تستقبل عروس البحر الأبيض المتوسط المجموعتين الثالثة والثامنة.

يأتي ذلك فيما أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، وصول بعثة المنتخب الأنجولي إلى مطار القاهرة للمشاركة بمنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين بصالات السفر والوصول بالمطار.

وتستقبل لجنة من العلاقات العامة والإعلام جميع البعثات المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك بقيادة الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، وتحت إشراف كافة الأجهزة الأمنية بالمطار.