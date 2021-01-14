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محمود مسلم

«النواب» يعقد جلستين اليوم لاختيار هيئة اللجان وإعلان النتائج

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ولاء نعمه الله
09:17 ص | الخميس 14 يناير 2021
مجلس النواب

مجلس النواب

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلستين اليوم، حيث تشهد الأولى التي تعقد في الحادية عشرة صباحا، الدعوة لإجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس وعددها 25 لجنة برلمانية، والثانية تشهد إعلان نتائج الانتخابات نهائيا، ويحق للنواب التقدم بطعون على نتائج الانتخابات.

وتنطلق انتخابات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب، وعددها 25 لجنة برلمانية اليوم، لانتخاب هيئة مكتب كل لجنة، المكونة من رئيس ووكيلين وأمين سر.

ووفقا للائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، يضم مجلس النواب 25 لجنة نوعية، على النحو التالي:

1. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الخطة والموازنة.

3. لجنة الشؤون الاقتصادية.

4. لجنة العلاقات الخارجية.

5. لجنة الشؤون العربية.

6. لجنة الشؤون الأفريقية.

7. لجنة الدفاع والأمن القومي.

8. لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9. لجنة القوى العاملة.

10. لجنة الصناعة.

11. لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12. لجنة الطاقة والبيئة.

13. لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

14. لجنة التعليم والبحث العلمي.

15. لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

16. لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

17. لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18. لجنة السياحة والطيران المدني.

19. لجنة الشؤون الصحية.

20. لجنة النقل والمواصلات.

21. لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22. لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23. لجنة الإدارة المحلية.

24. لجنة الشباب والرياضة.

25. لجنة حقوق الإنسان.

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