لو حذفتها.. خطوات استعادة رسائل «واتس آب» بعد تراجع الشركة عن التحديث

قرر الكثير من المستخدمين حذف رسائل «واتس آب» بعد تداول الحديث عن اختراق خصوصية الجمهور، إلا أن البعض عاد يبحث عن كيفية استعادتها وذلك بعد تراجع الشركة أمس عن التحديث المقرر تطبيقه في فبراير الماضي.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي كيفية استعادة رسائل واتس آب بعد حذفها، وفقا لموقع العربية.

في البداية يمكنك استرداد رسائل واتساب المحذوفة بسرعة وسهولة باستخدام Google Drive ورقم هاتف، ولكن يجب عليك استخدام رقم الهاتف نفسه، وحساب جوجل المرتبط بواتساب، وإلا فلن تنجح العملية.

كما أنه اذا كنت من مستخدمي هاتف أندرويد فإليك طريقتان لاسترداد رسائل واتساب المحذوفة، فكل ما ستحتاج إليه تفعيل ميزة (النسخ الاحتياطي للمحادثات) Chat Backup من خلال الإعدادات.

ويمكنك حدوث ذلك بالانتقال إلى تطبيق واتساب واضغط على (الإعدادات) Settings ومنها اضغط على خيار (المحادثات) Chats ثم اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي للمحادثات) Chat backup واضغط على خيار (نسخ احتياطي لجوجل درايف) backup to google drive، بعد ذلك ستظهر لك قائمة خيارات يمكنك من خلالها تحديد المدة الزمنية التي ترغب في أن تحتفظ فيها بنسخة احتياطية من محادثاتك يوميًا أم أسبوعيًا أم شهريًا وهذا يرجع لاختيارك.

الطريقة الأولى لاستعادة رسائل واتس آب من خلال النسخ الاحتياطي السحابي

يجب أن تعلم أنه إذا قمت بحذف محادثات واتساب عن طريق الخطأ، فيمكنك استعادتها من النسخة الاحتياطية السحابية، التي عادة ما يتم نسخها في منتصف الليل وفي الصباح قمت بحذف دردشة عن طريق الخطأ، والتي يمكنك استعادتها بسهولة من خلال اتباع عدة خطوات وهى:

- قم بإلغاء تثبيت تطبيق واتساب في هاتفك ثم قم بإعادة تثبيته مرة أخرى، ثم قم بإعداده مستخدماً رقم الهاتف نفسه، وحساب جوجل المرتبط بواتس آب.

- في الخطوة التالية بمجرد إعداد التطبيق؛ ستصلك مطالبة باستعادة الرسائل من نسخة احتياطية سحابية، اضغط على خيار (استعادة) Restore.

الطريقة الثانية لاستعادة رسائل واتس آب من خلال النسخة الاحتياطية المحفوظة على الهاتف نفسه

يمكن استعادة الرسائل من النسخ الاحتياطية المحفوظة على هاتفك، ويحدث ذلك بالانتقال إلى مدير الملفات في هاتفك اضغط على مجلد واتساب، وإذا لم تجده، ابحث عنه واضغط على مجلد (قاعدة البيانات) Database حيث يحتوي هذا المجلد على نسخة احتياطية من ملفات واتس آب المحفوظة على هاتفك، وأخيرا مرر للأسفل حتى تصل إلى الملف msgstore.db.crypt12؛ ثم حدده وقم بإعادة تسمية الملف فهذا هو أحدث ملف نسخ احتياطي من التطبيق، وتحتاج إلى إعادة تسميته لمنع الكتابة عليه وفي حالة حدوث أي خطأ، يمكنك دائمًا إعادة تسمية هذا الملف باسمه واستعادته.

وفور الانتهاء من هذه الخطوات انتقل إلى «جوجل درايف» على هاتفك الذكي واضغط على رمز الثلاثة خطوط في أعلى يسار الشاشة لفتح قائمة الخيارات ومنها اضغط على خيار (النسخ الاحتياطية) Backups واضغط على الثلاث نقاط الموجودة بجوار النسخ الاحتياطي للتطبيق، واختر حذف، فهذه الخطوة ستؤدي لإجبار هاتفك على استرداد المحادثات من النسخة الاحتياطية الموجودة على هاتفك بدلاً من الموجودة على جوجل درايف.

أخيرا قم بإلغاء تثبيت تطبيق واتساب، ثم أعد تثبيته مرة أخرى، وبمجرد الانتهاء من إعداده، ستصلك مطالبة (باستعادة الرسائل من نسخة احتياطية على هاتفك) Restore chats from a local backup، اضغط على خيار (استعادة) Restore.