تغريم قاعة أفراح 4 آلاف جنيه لمخالفة الإجراءات الاحترازية بشبرا الخيمة

شن حي غرب شبرا الخيمة حملة على قاعات الأفراح للتأكد من التزامها بالغلق، تنفيذًا للاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وخلال الحملة تم توقيع غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه على قاعة أفراح خالفت لإقامتها عرسًا.

تأتي تلك الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، باستمرار حملات التفتيش علي قاعات الأفراح، تنفيذًا للتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بمنع الأفراح حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم.

فيما واصلت محافظة القليوبية تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من تعقيم المباني والمنشآت، وتنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية والمطاعم حيث قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما واصلت أجهزة المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية، حملاتها، لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأسفرت الحملات عن ضبط 6244 مواطنًا مخالفًا لارتداء الكمامة، ووُقعت الغرامة الفورية عليهم، وذلك منذ بداية تطبيق الغرامة بتاريخ 3 يناير من الشهر الجارى.

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتعليمات من وزارة التنمية المحلية، حيث بدأ تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين، بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة

فيما كشفت مصادر طبية بمديرية الصحة بالقليوبية أن مستشفىيات القناطر الخيرية وطوخ ، وحميات بنها، وبنها التعليمي، وأبو المنجا المركزى وناصر العام بشبرا الخيمة، والنيل للتأمين الصحى بشبرا، وبنها للتأمين الصحي، والخانكة، سجلت صفر وفيات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن تلك المستشفيات تستقبل حالات الإصابات بكورونا حيث يتم الفرز بين الحالات التي بحاجة إلى عزل بالمستشفى وأخري عزل منزلي، مع تقديم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.