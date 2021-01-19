محمود بدر لـ«الوزير»: لا نرى وزارة إعلام

هاجم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير الدولة لشؤن الإعلام في بيانه صباح اليوم بمجلس النواب، ووصفه بـ«بيان التسويف»، مستنكرا أداء الوزارة خلال الفترة الماضية، بسبب تدني المستوي العمل، والتأخر في وجود دورات تدريبية للمتحدثين الإعلامين.

وشدد على حرصه من داخل مجلس النواب، على الرقي بالمستوى داخل الوزارة، وذلك لشرح ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات على أرض الواقع، والرد المستمر على الهجوم الذي تشنه قنوات الإعلام المعادي لمصر، خصوصا أن مصر تواجه حربا شرسة من الإعلام.

وأكد النائب، أنه لابد أن تكون وزارة الإعلام بقدر المطلوب منها، لأنها تواجه تحديات داخليه وخارجة، وعبر في الجلسة العامة عن أداء الوزارة «كأنها لم تكن».

مخالفة للدستور

قال النائب أشرف رشاد ممثل الهيئة البرلمانية للأغلبية، إن هناك مخالفة للدستور في المادة 166، لرئاسة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، منصب رئيس مدينه الإنتاج الإعلامي.

وأضاف رشاد، أن الأمر لا يستطيع أحد قبوله هو أن يكون وزير الدولة للإعلام، هو العضو المنتدب لمدينة الإنتاج، لأن هذا فيه مخالفة صريحة لقانون الشركات.

وتابع: «فإما لدينا نقص في الكوادر نحلها.. أو أن هذا استثناء للقانون الذى أقسمنا وأقسم وزير الدولة للإعلام»، مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتى تشهد تعقيب أعضاء المجلس على بيان وزير الدولة للإعلام الذى ألقاه بالجلسة حول تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة.

وشهدت جلسة مجلس النواب، اليوم، انتقادات واسعة لأداء وزير الدولة للإعلام، لا سيما فى ظل جمعه بين عمل كوزير لهذه الوزارة، وبين رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي.

طالبت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، بتقديم استقالته، وذلك فى الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.