وفاة 4 مصابين بكورونا بعزل قها و13 إصابة جديدة بالقليوبية

أعلنت مصادر طبية في مستشفى قها للعزل الصحي بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة مصابين بفيروس كورونا، في الوقت الذي سجلت فيه المحافظة 13 حالة إصابة جديدة، على مدار الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب المصادر فإن المتوفين هم: محمد محمد محمد شرباش، 68 سنة، من قرية كفر أبو جمعة، التابعة لمركز قليوب، ورضا محمد علي شلبي، 46 سنة، من شبين القناطر، وعبد الحليم سليمان عبد الحليم، 85 سنة، من قرية كفر الشرفا، التابعة لمركز القناطر الخيرية، وعلي عبد الفتاح محمد، 56 سنة، من قرية كفر الشرفا بمركز القناطر الخيرية.

وأكد مصدر طبي بالمستشفى أن إجمالي عدد الحالات المحتجزة في قسم العزل بلغ اليوم الخميس، 79 حالة، مشيراً إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط، التي تحتاج إلى عناية مركزة، أو تعاني صعوبة في التنفس.

وأكد المصدر أن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى العزل الصحي في قها يواصلون الليل بالنهار، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، من أجل مواجهة الفيروس، وتعافي جميع المصابين المحتجزين بها.

وسجلت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، فيما سجلت 4 مدن ومراكز صفر إصابة بالفيروس، وهي العبور وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر وكفر شكر، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة، منذ بدء الجائحة حتى اليوم، عند 12 ألف و176 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 893حالة إصابة، والعبور 187 حالة، والقناطر الخيرية 767 حالة، وبنها3804 ,حالة، وشرق شبرا الخيمة 1231 ,حالة وغرب شبرا الخيمة 1301 حالة، وشبين القناطر 839 حالة، وطوخ 1550 وقليوب 815 حالة، ومدينة قها 74 حالة، وكفر شكر 715 حالات إصابة".

وأكدت الدكتورة سعاد حتاتة، وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، أن مستشفيات المحافظة لا تعاني أي نقص في الأكسحين، وأنه متوفر في كافة المستشفيات، ولا توجد أي أزمات في أي مستشفى، سواء الخاصة بكورونا أو التي تقدم خدمات علاجية للمواطنين.