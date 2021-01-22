15 مليون مواطن يستفيدون من محطة «بنبان» للطاقة الشمسية بأسوان

قال المهندس محمد سليم، مسؤول تشغيل وصيانة الطاقة الشمسية بمشروع محطة بنبان، إن الجو المعتدل لمحافظة أسوان أهلها إلى تدشين هذا المشروع، مشددا على أنه يمثل إنجازا قوميا لهذا القرن، بعد إنجاز السد العالي في القرن الماضي؛ إذ يخدم أكثر من 2 مليون وحدة سكنية واجتماعية.

محطة بنبان تمثل 80% من السد العالي

وأضاف «سليم» خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أن ما يقرب من 15 مليون مواطنا مصريا يستفيدون من القدرة الإنتاجية لهذا المشروع، أي أنها تمثل نحو 80% من السد العالي «لذلك نقول دائمًا إننا نبني سد عالي جديد في صحراء بنبان».

وأشار مسؤول التشغيل، إلى أن هذا المشروع أثر بشكل كلي على البنية التحتية في محافظة أسوان؛ «إذ أننا خلقنا فرصة جديدة للطلاب والطالبات والخريجين من أجل التعلم والتدرب فيه، كما أنه خلق فرصًا جديدة في التعليم على مستوى الطاقة المتجددة»، مؤكدا أن هذا المجال أصبح مليئا بالتخصصات، وكل ذلك جرى بناؤه على هذا المشروع.

المرأة الصعيدية قادرة على العمل في المشروع مع الذكور

من جانبها، قالت آلاء جميل، مسؤولة بقسم الصحة والسلامة المهنية في مجمع بنبان، إنه لا يوجد أي فرق في الخبرات على مستوى الرجال والنساء بهذا المشروع، خاصة أن المرأة الصعيدية صارت تتمتع بالقدرة على العمل في مشروع محطة بنبان، وأن تتواجد مع عدد كبير من الذكور.

وأضافت آلاء جميل، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي: «كل موقع من مواقع المشروع يتضمن طاقم كامل لقسم الصحة والسلامة المهنية، للإشراف على صحة العاملين، لمواجهة أي شيء يسبب لهم أي مشكلة صحية أو اجتماعية، حفاظا على إنتاجية المشروع».