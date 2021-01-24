في اليوم العالمي للتعليم.. نجوم تركوا كليات القمة من أجل الفن

نجوم لمعوا بفضل موهبتهم الاستثنائية، واحتلوا المرتبة الأولى بين صفوف المتفوقين دراسيًا، ليحققوا المعادلة الصعبة بين النجاح العملي والعلمي، سواء في كليات الطب أو الهندسة أو الأسنان وغيرها، أو على خشبة المسرح وشاشة السينما والتليفزيون وحتى الغناء.

في اليوم العالمي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام، نرصد أبرز النجوم الذين تخرجوا من كليات القمة واستطاعوا الحفاظ على تفوقهم الدراسي ونجاحهم الفني وتقديم أعمال تنال إعجاب الجمهور، منهم:

عزت أبو عوف تخصص نساء وتوليد

تخرج الفنان الراحل عزت أبو عوف من الطب وتخصص في مجال النساء والتوليد، بناء على رغبة والده ، لكنه لم يقاوم شغفه وحبه للموسيقى وقررت التخلي عن وظيفته كطبيب للتفرغ لفرقته الموسيقية والتمثيل بعد ذلك.

يحيى الفخراني دكتور أمراض نفسية

تخرج الفنان يحيي الفخراني من كلية الطب جامعة عين شمس، وتخصص في الأمراض النفسية والعصبية وعمل في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون المصري ثم اتجه بعد ذلك للتمثيل، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية أثناء فترة الدراسة وتميز بين أقرانه من الطلبة حتى تم ترشيحه لجائزة أفضل ممثل على مستوى الجامعات وفاز بها، ولم ينسى موهبته وقرر التفرغ لها حتى أصبح من أهم النجوم في مصر والوطن العربي الآن.

سهر الصايغ طبيبة أسنان

درست سهر الصايغ في كلية طب الأسنان واتجهت بعد ذلك للعمل كممثلة، حيث شاركت في مسلسل «في إيد أمينة » مع الفنانة يسرا في عام 2008، كما شاركت معها أيضًا في مسلسل «خاص جدا » في العام التالي، وقدمت العديد من الأعمال الفنية بعد ذلك.

كريم فهمي

درس في كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، ودخل لعالم الفن بعد أن نجح في الاختبار الذي وضعه القائمون على مسلسل «عرض خاص»، ليكون ضمن الوجوه الجديدة التي قامت ببطولة المسلسل.

وظهر في المسلسل بشخصية دكتور أسنان يتمنى الدخول إلى عالم الفن ويتنازل عن مهنته من أجل تحقيق حلمه، لكنه في الحقيقة لم يتخل عن مهنته كطبيب أسنان ولا يزال يمارسها حتى الآن بجانب المشاركة في الأعمال الفنية وخوضه لتجربة التأليف في فيلم «أوضتين وصالة»، كما قام بتأليف فيلم «بيبو وبشير »، وفيلم «هاتولي راجل » الذي قام بالمشاركة في بطولته أيضًا.

يوسف الشريف مهندس الميكاميكا

تخرج يوسف الشريف من كلية الهندسة بجامعة عين شمس قسم ميكانيكا دفعة عام 2002، وبعدها تم ترشيحه للمشاركة في فيلم «7 ورقات كوتشينة» مع الفنانة روبي وتغيير اسمه من محمد إسماعيل ناجي إلى يوسف الشريف.

ثم شارك في فيلم «فتح عينيك » وقدم دور ضابط شرطة مع الفنان مصطفى شعبان، و«آخر الدنيا» مع نيللي كريم، ثم فيلم «هي فوضى» آخر أعمال المخرج الراحل يوسف شاهين.

وحصل يوسف الشريف على أول بطولة مطلقة له في فيلمه «العالمي » الذي حقق فيه نجاحًا كبيرًا وبعد ذلك قدم العديد من الأعمال الفنية آخرهم مسلسل النهاية في موسم رمضان 2020.

آسر ياسين خريج الجامعة الأمريكية

درس آسر ياسين في كلية الهندسة قسم الميكانيكا أيضًا ولكن بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكانت بدايته مع التمثيل في مسلسل «قلب حبيبة » عام 2006، وفي نفس العام ظهر مع المخرج شريف عرفة في فيلم «حليم » وقدم دور العازف الشهيد في فرقة عبدالحليم حافظ.

هشام عباس يترك الهندسة من أجل الغناء

التحق الفنان هشام عباس بكلية الهندسة قسم الميكانيكا بالجامعة الأمريكية أيضًا، لكنه فضل الفن عن الهندسة واتجه إلى الغناء رغم رفض والده دخوله لعالم الفن، لكن القدر ساعده في إقناع والده بموهبته حيث كان معه في إحدى سفرياته إلى قارة أفريقيا وشارك في إحدى الحفلات هناك وغنى أغاني الريجي لـ بوب مارلي.