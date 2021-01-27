أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك، محاولة تهريب ساعة ثمينة وكمية من النقد الأجنبي، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك المطار تضبط محاولة تهريب ساعة ثمينة وكمية من النقد الأجنبي

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية، القادمة من دبي، استوقفت نورا السيد عبدالحميد رئيس قسم اللجنة الجمركية، أحد الركاب المصريين عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أو في حقائبه ما يجب الإفصاح والإقرار عنه، أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة رغم محاولته إختلاق مشكلة للخروج بدون تفتيش، بمعرفة كل من عماد حمدي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم، فأفاد مسئولي التفتيش على جهاز الفحص بوجود ساعة بحقائب الراكب .

تفتيش حقائب الركاب يدويا

وكلف مصطفى محمود المشنب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود ساعة «رولكس» باهظة الثمن بفاتورة الشراء الخاصة بها، وساعة أخرى بدون علبه.

وبالعرض على أحمد عبدالهادي مدير ادارة الجمرك قرر تكليف كل من السيد حمدي وعبد الرحمن الصياد مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا في وجود بكري عزب من إدارة الأمن الجمركي وهاني وزيري مدير إدارة مكتب المدير العام، فتم ضبط مبلغ مائتان وثمانية آلاف وخمسمائة درهم إماراتي خبأهم الراكب في جيوب ملابسه التي يرتديها.

تسليم الراكب متعلقاته الشخصية

وتم تسليم الراكب مبلغ سبعة وثلاثون ألف درهم، بما يوازي عشرة آلاف دولار أمريكي وهو المبلغ المصرح به للراكب فى حالة عدم الإفصاح وعدم تحرير إقرار عملة، وكذلك تم تسليمه الساعة الأخرى التي وجدت بالحقيبة مع الساعة الرولكس محل الضبط، حيث أكد أنها لإستعماله الشخصي، بالإضافة إلى الساعة التي كان يرتديها،

قرر مدير إدارة الجمرك أحمد عبد الهادي مدير ادارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 9 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية فيما يخص العملة.

ضبط الخارجين على القانون وتحرير محاضر جمركية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

ويستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، مغادرة ووصول 21 ألف راكب على متن 196 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وصول 98 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة تقل على متنها نحو 9 آلاف مسافر

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة القادمة، وصول 98 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 9 آلاف راكبا ، ومغادرة 98 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها نحو 12 ألف مسافر.