بروتوكول تعاون بين «شفاء الأورمان» بالأقصر وبنك تنمية الصادرات

وقع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، بروتوكول تعاون، اليوم، مع البنك المصري لتنمية الصادرات، لدعم مرضى السرطان بالصعيد من خلال إنشاء وتجهيز غرفة علاجية كاملة بالمستشفى وذلك في إطار الدور المجتمعي للبنك.

وأكد المهندس حسام القباني، رئيس مجلس ادارة جمعية الأورمان، أن تعاون البنك المصري لتنمية الصادرات وغيره من المؤسسات يرسخ الدور المجتمعي لهذه المؤسسات التي تتعاون لرفع المعاناة عن كاهل المرضى وأسرهم، موجهًا الشكر لقيادات ومسؤولي البنك على ما يقدمونه للمرضى وخاصة في محافظات الصعيد.

وأشار القبانى إلى أن مستشفى شفاء الأورمان هو أول وأكبر مستشفى مُتكامل لعلاج السرطان في صعيد مصر بالمجان تمامًا، وتم تجهيزه بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم في مجال الأورام السرطانية حيث يخدم سكان 6 محافظات بجنوب الصعيد، وذلك بتعداد سكاني يبلغ نحو 15 مليون نسمة، وتم وضع حجر الأساس في 9 ديسمبر 2014، وافتتاح المرحلة الأولى للمستشفى في 27 مايو 2016.

وأوضحت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك، أثناء مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الطرفين، أن المسئولية المجتمعية هي أحد المحاور الستة الرئيسية في استراتيجية البنك، حيث يعمل البنك على تعظيم دوره في خدمة المجتمع، إيمانا بدوره ورسالته ومساهمته المستمرة لتطوير البيئة المحيطة به، وكذلك بأهمية المسئولية المجتمعية ومن خلال تقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجا في الدولة وهو الصحة كجزء من مسؤوليته تجاه المجتمع.

وأضاف الدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن البنك يسعى دائما لدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة كما يولي اهتماما خاصا بالمناطق الأقل حظا والأكثر فقرا منها محافظات الصعيد، حيث يستمر البنك منذ ثلاث سنوات متتالية في المساهمة في عدة مشروعات تنموية بمحافظة الأقصر، منها على سبيل المثال، التعليم المجتمعي ومشروعات التكافل الاجتماعي وتوليد الدخل كالصوب الزراعية بالإضافة إلى تدريب المزارعين.

يذكر أنه جارٍ العمل بمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد وجاءت فكرة إنشائه بسبب تزايد أعداد الحالات المصابة بمرض سرطان الأطفال بالصعيد وطول طوابير انتظار الأطفال الذين هم بحاجة إلى تلقى العلاج من مرض السرطان، بالإضافة إلى عدم وجود مراكز متخصصة لعلاجهم في الوجه القبلي فضلًا عن السعي لتجنيب الطفل وأسرته عناء السفر، وتضم المستشفى أقساما مختلفة لعلاج أورام الأطفال ومنها قسم الطوارئ وقسم الاشعة التشخيصية والعيادات الخارجية المتخصصة، بالإضافة إلى أقسام الاقامة الداخلية والعلاج الطبيعي وعلاج اليوم الواحد والرعاية الحرجة ومعمل وصيدلية إكلينيكية لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد.