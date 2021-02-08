عالم مصري يخزن المعلومات في الضوء: نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا

أكد محمود جعفر، باحث ما بعد الدكتوراه بجامعة هامبورج للتكنولوجيا بألمانيا، أنه يعمل بالتعاون مع فريق بحثي ألماني على نظرية علمية ستشكل نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا من خلال تخزين المعلومات في ذاكرة الحاسب الآلي أو الهاتف بصورة ضوئية وليس بطريقة إلكترونية، بسرعة لا متناهية تماثل سرعة الضوء.

50 بحثا علميا عالميا في المجالات المختلفة

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية»، احتفال «نيتشر» كبرى الدوريات العلمية العالمية في المجال العلمي، بما حققه فريق العالم المصري الدكتور محمود جعفر، والذي ولد سبتمبر 1987 بقرية كفر داوود بمركز السادات بمحافظة المنوفية، ونشأ في أسرة متوسطة، بعدها سافر إلى موسكو للحصول على دراسات عليا والماجستير، ثم حصل على الدكتوراه، وتميز في العديد من الأبحاث العلمية التي وصلت إلى 50 بحثًا علميًا في مجلات ومؤتمرات عالمية.

تخزين المعلومات بصورة ضوئية

وقال العالم المصري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الضوء سريع للغاية ويمكن أن يسافر 300 ألف كيلومتر في الثانية، لذلك «الفوتونات» تعتبر خيارًا بديلًا للإلكترونيات، وهي ناقلات المعلومات في مجال الحوسبة الإلكترونية، بأن تكون بمثابة الناقل المثالي للمعلومات، نظرًا لأن طيف الضوء يغطي نطاقًا واسعًا من الأطوال الموجية، ويمكن إرسال «الفوتونات» ذات الأطوال الموجية المختلفة بالتوازي، وبالتالي تتضاعف معدلات البيانات.

وأكد جعفر، تركيزه في أبحاثه على إيجاد حلول للتحكم في المعلومات الضوئية ديناميكيًا عن طريق عمليات غير خطية ناتجة عن نبضات ليزر ضوئية متحركة داخل مادة السليكون، أو بمعنى أخر يتحكم في المعلومات الضوئية عن طريق الضوء أيضًا، عن طريق تغيير الخواص الضوئية لمادة السليكون بسرعة الضوء ديناميكيًا، فضلًا عن هندسة «علاقة التشتت» لمادة السيلكون «silicon waveguide».

ضغط المعومات زمنيا

وأوضح أنه استطاع توضيح كيفية ضغط حزم من المعلومات الضوئية «زمنيا» ونقلها من قناة ترددية إلى آخرى في آنٍ واحد، أي وضح «عدسة زمنية» حيث سيسمح ذلك بعدم تداخل الإشارات الضوئية مع بعضها البعض أثناء إرسالها.

وتابع أنه وضح عن طريق نفس الانتقالات الضوئية السابق ذكرها، كيفية إيقاف حزم البيانات الضوئية زمنيًا لفترة معينة، قبل أن يتم تحرير حركتها مرة أخرى، وأن هذه العملية تسمى علميا «إيقاف الضوء»، ويمكن تشبيهها بإشارة المرور، ولكن بالنسبة للضوء سيسمح إيقاف الضوء بتخزين المعلومات ضوئيًا لوقت معين، أي أنها ستكون بمثابة ذاكرة ضوئية لاستخدامها في أجهزة التوجيه البصري «optical routers».

وأشار إلى أنه وضح أيضًا كيفية عكس الزمن للنبضات الضوئية، وذلك لاسترجاع المعلومات الضوئية مرة أخرى، ويمكن تشبيه ذلك كما لو كنت تشاهد فيديو يعود بالوقت للخلف، وتم تغطية هاتين النقطتين البحثيتين من قبل المعهد الأمريكي للفيزياء.

وشدد العالم المصري ابن محافظة المنوفية، على أن خطوته القادمة في مستقبله تهدف لبناء مجموعة بحثية مستقلة تضم باحثين شباب من داخل وخارج مصر، مؤكدًا أنه يتمنى تقديم المساعدة وخدمة وطنه مصر في أي مجال من المجالات المختلفة إذا تم استدعاءه.