«الأوقاف» تفتتح اليوم 30 مسجدا جديدا في 6 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 30 مسجدًا جديدًا وثلاثة مساجد صيانة وترميم اليوم الجمعة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى بإجمالي 33 مسجدًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م 880 مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي :

أولًا - مساجد الافتتاحات:

مديرية أوقاف الفيوم

1. مسجد أبو مسوتة – يوسف الصديق

2. مسجد عدلي مؤمن – طبها – أبشواي

3. مسجد حنك البحري وشهرته مسجد جيارة – البحر – إطسا قبلي الغرق

4. مسجد السايح – قطوف – إطسا

5. مسجد الرحمة – حلفا – إطسا

6. مسجد أبو بساط – قرية الصالحين إدارة شمال

7. مسجد المدينة المنورة – قبلي الغرق

8. مسجد خليل الزرو – الخواجات – إدارة الشواشنة

9. مسجد عثمان بن عفان -كحك بحري – إدارة الشواشنة

10. مسجد ال عزيز – إدارة الشواشنة – العوني كحك بحري

11. مسجد الهدى – غنيم – طامية

12. مسجد الإخلاص – المنشية العزيزية –طامية

مديرية أوقاف البحيرة

13. مسجد الصديق ناحية سحالي البلد - مركز أبو حمص

مديرية أوقاف بني سويف

14. مسجد الشيخ أحمد عويس – منشأة الأمراء – مركز اهناسيا

مديرية أوقاف الدقهلية

15. مسجد محجوب طنبول الكبرى – السنبلاوين

16. مسجد العمدة كفر الحطية شربين

17. مسجد منشية أبو الفتوح بلقاس

18. مسجد الأنوار المحمدية البيضاء – مركز تمي الأمديد

19. مسجد الرحمة عزبة البنك كفر شرف

20. مسجد الكبير قائم العبد – جمصة

21. مسجد الرحمة – بشلا – ميت غمر

مديرية أوقاف الجيزة

22. مسجد الرحمة – الباويطي – الواحات البحرية – الجيزة

23. مسجد علي بن أبي طالب – جزيرة محمد – الوراق – الجيزة

24. مسجد اللطيف – الحي السابع –مجاورة 4- أكتوبر

25. مسجد الحاج حافظ – كفر حكيم – كرداسة – الجيزة

مديرية أوقاف أسيوط

26. مسجد الرحمن الرحيم – قرية الفيما مركز الفتح

27. مسجد الخلفاء الراشدين – قرية عواجة مركز ديروط

28. مسجد الإخلاص قرية الشيخ عتمان – مركز البداري

29. مسجد ال عمر الصعيدي قرية الهدايا مركز أسيوط

30. مسجد عمير بن الحمام قرية فزارة مركز القوصية

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف السويس

31. مسجد أم القرى – حي فيصل – السويس

مديرية أوقاف الفيوم

32. مسجد الرحمة - اللواج – م فيصل – إطسا

33. الشيخ خليفة – م 3 – إطسا