محافظ المنطقة الروتارية: نشر السلام من مبادئ المنظمة الأساسية

أعرب محافظ المنطقة الروتارية 2451- مصر، أسامة الأحمر، عن سعادته بتدشين احتفال لجنة السلام بالمنطقة الروتارية 2451، بمناسبة اليوم السلام العالمي.

وقال أسامة الأحمر، إن السلام من المبادئ الأساسية السبعة التي يهتم بها الروتاري، لافتا إلى أن انتشار السلام العالمي يبدأ من الشعور السلام الداخلي في ظل فشل أغلب اتفاقيات السلام في جميع دول العالم، متابعا: «نعمل معنا حتى يعم السلام».

وفي سياق آخر، تحدث أسامة الأحمر، عن إنجازات الروتاري في مشاريع حفر الآبار، موضحا أن تكلفة البئر الواحدة تصل إلى 400 ألف جنيه، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاح بئر جديدة يوم الخميس المقبل.

انطلقت مساء أمس، فعاليات احتفال لجنة السلام بالمنطقة الروتارية 2451، بمناسبة اليوم السلام العالمي، داخل أحد الفنادق الكبرى بالجيزة، بحضور محافظ المنطقة الروتارية 2451- مصر، أسامة الأحمر، والسفيرة مشيرة خطاب، برعاية نادي روتاري كايرو كينجز فالي.

وتضمن الحفل، إبرام بروتوكول تعاون بين المنطقة الروتاريه 2451- مصر، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي ومركز النرويج ويمثله بمصر دكتور أحمد غازي، وخلال الاحتفال سيتم تكريم مجموعة من القيادات الروتارية، من بينهم الكاتبة الصحفية فاطمة أبو حطب رئيس نادي كايرو ريفر نايل.

وشمل الحفل أيضا، عرض أغنية السلام التي يؤديها أطفال مشروع «اسمعونا» للصم وضعاف السمع، الذين سيتم تكريمهم خلال الفعالية.