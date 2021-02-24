6 أبطال مسلسلات رمضانية في قبضة كورونا أبرزهم «شعبان» و«مكي»

ينتظر محبو الدراما المصرية وعشاق مشاهدة المسلسلات، الموسم الرمضاني من أجل متابعة أعماله المميزة، والتي تزداد كثافتها كالعادة في الشهر الكريم، باعتباره أهم موسم درامي في العام، إذ يظهر فيه النجوم من خلال قصص مختلفة، ويسعون للانتهاء من الأعمال قبل بدء الشهر، لكن يبدو أن فيروس كورونا المستجد هذا العام قرر تعطيل عجلة سير الدراما الرمضانية، بعدما أصاب عددًا كبيرًا من أبطال المسلسلات.

يوسف شعبان

آخر هؤلاء النجوم كان الفنان يوسف شعبان، الذي طالته يد الفيروس بالأمس، خلال تصوير مشاهده في مسلسل «عش الدبابير» في لبنان، ونُقل بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى الهرم، بعد ثبوت إصابته بـ«كوفيد- 19»، ليتلقى العلاج هناك.

وكشفت ابنته إيمان يوسف شعبان، أن الفريق الطبي المتابع لحالة والدها، قرر وضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالته، موضحة أن والدها واعٍ، ومتابع لكل ما يحدث حوله، ولكنه غير قادر علي الحديث مع أي شخص، وأعربت عن أمنيتها في تجاوزه لهذه الأزمة الصحية بسلام.

نجلاء بدر

كما أعلنت الفنانة نجلاء بدر التي تشارك في مسلسل «نسل الأغراب»، إصابتها بفيروس كورونا، أمس الأول، بعد أن أجرت المسحة الطبية للاطمئنان على حالتها الصحية، التي جاءت نتيجتها إيجابية، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا كوفيد 19.. ربنا يستر»، مطالبة الجمهور بالدعاء لها؛ لحين التماثل للشفاء.

وتدهورت الحالة الصحية لها كتبت «نجلاء»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون.. للأسف نفسي ضيق وبنهج.. والحمد لله على كل شيء.. شكرًا بجد على اهتمامكم.. والاهتمام والحب والدعاء».

أحمد مكي

ومن قبل، أعلن الفنان أحمد مكي، إصابته بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل، التي أجراها داخل أحد المعامل الخاصة، ويخضع حاليًا للعزل المنزلي.

وكان أحمد مكي، يواصل تصوير مشاهده في مسلسل «الاختيار 2»، مع الفنان كريم عبدالعزيز، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

محمد محمود عبدالعزيز

كورونا تسبب في أزمة أخرى لصناع مسلسل «قصر النيل»، من بطولة دينا الشربينى، عقب تأجيل مشاهد الفنان محمد محمود عبد العزيز ضمن أحداث العمل، بعد إصابته بالوباء التاجي، حيث كان من المفترض استئناف تصوير دوره بعدما سبق وصور 4 أيام من قبل.

وكان محمد محمود عبد العزيز أعلن قبل 10 أيام، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر صفحته على إنستجرام وفيس بوك، قائلًا: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. إيجابي كورونا».

مصطفى فكري

إصابة المخرج مصطفى فكرى، مخرج مسلسل «اللى ملوش كبير» بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، بفيروس «كورونا»، وضعت صناع العمل في ورطة، وأثارت المخاوف من عدم استكمال تصوير العمل وعدم لحاقه بالسباق الرمضاني.

الأمر الذي جعل الشركة المنتجة تلجأ إلى الإستعانة بالمخرج المساعد محمد الخبيرى، لحين شفاء مصطفى فكرى من فيروس «كورونا».

كريم العمري

كما أعلن الفنان كريم العمرى، قبل 10 أيام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، يعلن فيها عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال العمري المشارك في مسلسل «الاختيار»: «الحمدلله إيجابي كورونا.. ادعولي».