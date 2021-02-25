مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 20 ألف راكب على متن 183 رحلة

يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس على مدار 24 ساعة القادمة، تسير 183 رحلة جوية إلى عدة وجهات متنوعة تنقل على متنها 20106 راكب، مابين سفر ووصول.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن المطار سيستقبل اليوم 87 رحلة تقل على متنها 11476 راكب، ويغادر المطار 96 رحلة، تقل على متنها 8630 مسافر.

إعتماد قوانين سفر جوي متغيرة بإستمرار بسبب كورونا

وشهد قطاع النقل الجوّي ركوداً شديداً خلال العام الماضي، بسبب إنتشار جائحة « كورونا» واضطرّت شركات الطيران والمطارات، لإعتماد إجراءات صحّية جديدة مثل تقنيات إنجاز معاملات المسافرين اللاتلامسية، والتعامل مع البروتوكولات والمعلومات الصحيّة الجديدة، بما فيها فحوصات (PCR) في العديد من الوجهات.

كما تم إعتماد قوانين سفر جوي متغيرة بإستمرار، ما جعل التخطيط التشغيلي عرضةً للتقلبات حتى اللحظات الأخيرة، وتحول قطاع الطيران المدني، نحو الإعتماد على التقنيات الحديثة للتغلب على هذه التحدّيات، وأعاد في كثير من الأحيان ترتيب أولوياته من حيث الإستثمارات.

وكانت نتائج تقرير رؤى سيتا لتكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي 2020 الصادر عن شركة "سيتا"، أوضحت أن جائحة فيروس كورونا أعادت تركيز قطاع النقل الجوي خلال العام 2020 للإستثمار في التقنيات الحديثة، في ضوء ظهور متطلبات صحية وتشغيلية جديدة وضرورية لمواصلة العمل على الرغم من انخفاض الإيرادات.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، كافة الإجراءات الإحترازية بصالات السفر والوصول، تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد 19.

الملاح أشرف حافظ يتابع تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار كورونا

في غضون ذلك، شن الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، حملة نظافة للتأكد من تنفيذ كافة أعمال التطهير، والنظافة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتفقد حافظ مبني الركاب، وصالة 4 الخاصة بالطائرات الخاصة، ومبنى الاير مول، ومكاتب الموظفين والعاملين بصالات السفر والوصول، ومنطقة الترانزيت.