مسرحية «بودي جارد» للزعيم عادل إمام.. طرق مشاهدتها ومواعيد عرضها

تصدرت مسرحية بودي جارد بطولة الزعيم عادل إمام محرك البحث جوجل، بعد الإعلان عن العرض الأول والحصري من خلال منصة «شاهد VIP» الإلكترونية، وعرضت المنصة، المسرحية صباح اليوم.

أحداث مسرحية بودي جارد

وتدور أحداث المسرحية حول السجين أدهم «عادل إمام»، الذي يعقد صفقة داخل السجن مع رجل الأعمال سعد المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، يعمل بموجبها حارسًا شخصيًا لزوجة سعد، تلك التي تقع في حب أدهم، وبعد فترة يكتشف سعد خيانة زوجته ويحاول تلفيق تهمة لأدهم والهروب بما سرقه من مال.

مواعيد عرض مسرحية بودي جارد

وحصلت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على حقوق عرض المسرحية، اليوم 26 فبرابر الجاري بعد إيقاف عرضها من على خشبة المسرح منذ أكثر من 11 عاما، والتي منصة «شاهد VIP» الإلكترونية، صباح اليوم.

كيفية الاشتراك في «شاهد نت vip»

- في البداية تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك الذي تريد تسجيل الحساب به على موقع شاهد من خلال الموقع الرسمي للمنصة.

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– تعيين كلمة مرور «كلمة سر» لحسابك، التي يجب ألا تقل عن 6 رموز.

– اختيار باقة الاشتراك الشهرية أو السنوية في «شاهد vip» التي تناسبك.

– مواصلة الخطوات حتى إتمام عملية الدفع.

أسعار باقات شاهد

ويتم الاختيار من بين الباقات وهم: باقة شهرية بسعر 49 جنيهًا، أو باقة سنوية بسعر 349 جنيهًا، أو باقة أسبوعية بسعر 14 جنيهًا، أو إدخال الكود إذا كان لديك قسيمة اشتراك، ثم اختيار طريقة الدفع سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق البطاقة المصرفية.

وجاء الإعلان عن العرض الحصري عبر «شاهد VIP»، للمسرحية التي كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة، وقد شارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام كل من النجم الراحل عزت أبو عوف، وسعيد عبد الغني، ورغدة.

أخر أعمال الزعيم على المسرح

وتعد مسرحية «بودي جارد» أطول المسرحيات عرضًا في العالم العربي، حيث بدأ عرضها للمرة الأولى على المسرح عام 1999، وحققت نجاحًا منقطع النظير، ما جعل عرضها يستمر بشكل متواصل على مدار 11 عامًا حتى عام 2010، كما لم يقدم الزعيم عادل إمام أي عمل آخر على خشبة المسرح، بعد مسرحية بودي جارد.