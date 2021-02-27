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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 27-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:00 ص | السبت 27 فبراير 2021
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء قلق ومتوتر أغلب الوقت، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد هذا البرج على الصعيدين المهني والعاطفي. 

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك مما يجعلك تميل للعصبية والتهور.. انتبه.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تأن اليوم في انفعالاتك.. إن مواجهة الشمس تدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

 

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