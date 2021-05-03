«التعليم» تكشف سبب تسمية شم النسيم بهذا الاسم.. عمره 4700 سنة

كشفت قناة مدرستنا التعليمية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ المصريين يحتفلون بيوم شم النسيم منذ نحو 4700 عام، كواحد من الأعياد الزراعية الكونية في مصر القديمة، موضحة أنّه سمي في اللغة المصرية القديمة بـ«شمو» ويعني حصاد، و«سم» تعني نبات، وذلك يدل على عدم تحريف الاسم المصري الأصلي إلا بإدخال كلمة «نسيم» باللغة العربية.

وأضافت «مدرستنا» في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنّ «نسيم» تعني في المعجم «ريح لينة لا تحرك شجرا»، موضحة أنّها تشير إلى اعتدال الجو ودخول فصل الربيع.

«التعليم»: امتحانات الدبلومات الفنية في موعدها يونيو المقبل

في سياق منفصل، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بنظام الأسئلة التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، وسيتم عقد الامتحانات في المدارس داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

وأضافت الوزارة، أنّ امتحانات الثانوية العامة لها طبيعتها الخاصة التي تختلف عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدة أنّ الامتحانات ستعقد بنظام الأوبن بوك، وسط تنفيذ الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

ولفتت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ امتحانات الدبلومات الفنية في موعدها، في شهر يونيو المقبل، وسيتم عقدها في المدارس في لجان مراقبة جيدا، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنّ الوزارة حريصة على تكثيف الاهتمام بتطوير التعليم الفني، مؤكدا أنّ تشعب التعليم الفني كان السبب في تأخير إعلان تفاصيل استكمال العام الدراسي الحالي.

وأضاف «مجاهد» لـ«الوطن»، أنّه سيتم افتتاح عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال الفترة المقبلة، وجرى تكثيف التعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية لوضع المناهج وفق الأسس والمعايير الدولية.