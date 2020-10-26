جمارك المطار تحبط تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من الشعر الطبيعى

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أحمد على مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من الشعر الطبيعى بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

مأمور الجمرك يشتبه في راكبة

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من دبى، اشتبه مصطفى فاضل مأمور اللجنة المعين على لجنة الأخضر فى راكبة مصرية قادمة من الإمارات .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفى.

تمرير الحقائب تحت الأشعة

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى، بمعرفة خالد عبدالرحمن مأمور الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على حسين هيكل وحمدى حافظ، نائبي مدير الإدارة، قرر تكليف وائل عيد مأمور الضبط تحت إشراف أحمد الحكش مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائبها فتبين وجود 10 كيلو من خصلات شعر طبيعى مخبأة بين طيات الملابس الشخصية داخل حقائبها .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من لندن تم الاشتباه فى راكب إنجليزى من أصل مصري يحمل 2 تلفزيون .

وتم تكليف ريم مجدى، تحت إشراف، أحمد الحكش مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائبه فتبين وجود 84 شريطا بإجمالي 835 من الإقراص المخدرة أنواع مختلفة منها palexia - pregabalin - codeine مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 114 و 116 لسنة 2020، وتحريز المضبوطات بعد العرض على، إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى

كان مطار سوهاج الدولي أستقبل اليوم أولى رحلات الخطوط الجوية الاردنية القادمة من مطار عمان بالأردن، والتي من المقرر إستقبالها مرتين أسبوعيا طوال الفترة القادمة، وكان في إستقبال الرحلة الأولى، الطيار هشام محمود فريد مدير المطار، حيث تم إستقبال الرحلة بتقليد رش المياه المتبع دوليا، وذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى لإستئناف الحركة الجوية فى جميع المطارات المصرية .

الرحلة الأولى تصل القاهرة وسط حفاوة وإجراءات وقائية

وقامت العلاقات العامة بإستقبال الركاب بحفاوة مع الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية اللآزمة لهم وتم إنهاء إجراءات الوصول والسفر بسهولة.

مناع يشهد مراسم الاحتفال بتجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية

وكان الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران شهد مراسم الاحتفال بتجديد اعتماد شهادة الايزو الدولية (2015_ISO 9001 ) لمطار شرم الشيخ الدولي المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في هذا المجال بحضور الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار خالد عبد السلام مدير المطار ولفيف من قيادات الشركة المصرية للمطارات، وهنأ نائب وزير الطيران جميع العاملين، بمطار شرم الشيخ على تجديد شهادة الأيزو.