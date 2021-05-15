أخبار كورونا في مصر.. هل تزيد الحالات الأيام المقبلة؟

كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كورونا عن أخبار كورونا في مصر، وقالت الوزارة إنَّ هناك استمرار في ارتفاع اعداد مصابي فيروس كورونا وكذلك الوفيات، فوفقًا لآخر إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة سجلت مصر أمس 1197 حالة جديدة ثبتت تحاليلها أنَّها إيجابية وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية التي أصدرتها منذ انتشار جائحة الفيروس ووصل إجمالي عدد مصابي فيروس كورونا لـ243317 من ضمنهم 179817 حالة تمّ شفاؤها.

أخبار كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179817 حالة حتى اليوم ليصل نسب معدل الشفاء من الفيروس الى 78%.

هل تزيد حالات كورونا الأيام المقبلة؟

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات لها الأسبوع الماضي أنَّ هناك توقعات بارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس خلال الأيام القادمة ولكنها زيادة بسيطة ومتوقعة، مشيرة إلى أنَّ زيادة أعداد اصابات مستقرة حتى وإن زادت ولكنها مستقرة ودعت المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين باستمرار والبعد عن التكدس وعدم إقامة أي احتفالات أو مناسبات خلال الفترة القادمة حرصا على سلامة المواطنين.

وأكّدت وزيرة الصحة، خلال تصريحاتها، أنَّ هناك قدرة استعابية في المستشفيات تصل إلى 47% ولا صحة لدعوة الزارة للمواطنين بعد الذهاب إلى المستشفيات، مشيرة إلى أنَّه في حال ظهور أي أعراض على المواطنين ضرورة إبلاغ وزارة الصحة والسكان أو الذهاب إلى أي مستشفي وعدم التأخر في طلب الرعاية حتى لا تزيد فرص ارتفاع الوفيات، خاصة إذا كانت الحالة من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.