تعرف على الكليات الجديدة في اختبارات قدرات 2021/22.. بينها «التمريض»

قرر المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، عقد اختبارات القدرات لجميع الشهادات الثانوية، للقبول في كليات التمريض، قبل التقدم لمكتب التنسيق وبعد نهاية امتحانات الثانوية العامة.

كما قرر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية من حيث المبدأ، أن يكون عقد اختبارات القدرات للشهادات الثانوية بالنسبة للقبول بكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة، قبل الترشح من قبل مكتب التنسيق، مع إحالة التوصية للجنة التي شكلت من قبل المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 2020، لدراسة مدى إمكانية الموافقة على عقد امتحانات القبول لكليات التمريض والسياحة والفنادق قبل ترشح الطلاب لهذه الكليات من الجانب القانوني.

وكشف مصدر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن أنّ المجلس أقرّ اختبارات القدرات أسوة بالكليات التي تستدعي الالتحاق بها ويشترط اجتياز اختبارات القدرات، لاختيار الطلاب المؤهلين لهذه الكليات لطبيعتها العملية والمهارية بجانب القدرات العلمية و المعرفية، موضحا أنّ الاختبارات ستجرى قبل الالتحاق بالكليات من قبل التنسيق.

نسب النجاح 60% من إجمالي درجات اختبارات القدرات لمجمل المواد

وأوضح أنّ الاختبارات لكليات الفنون التطبيقية والتربية الفنية والفنون الجميلة، والتربية الرياضية والإعلام والتمريض والسياحة والفنادق، وبعض الأقسام لكليات التربية النوعية، إلى جانب اختبارات القدرات لكليات الجامعات التكنولوجية.

وأقرّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية قواعد عدة لاختبارات القدرات في تنسيق 2021/2022، تتمثل في تحديد موضوعات وعناصر الاختبار لكل تخصص، والتأكيد على أن تكون نسب النجاح 60% من إجمالي درجات اختبارات القدرات لمجمل المواد، والتأكيد على توحيد موعد اختبارات القدرات بمختلف الكليات بالجامعات المختلفة.