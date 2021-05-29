«أروما»: قرار «المتحدة» بتوسيع قاعدة المنتجين خطوة إيجابية لتنظيم صناعة الدراما 

أكد المنتج تامر مرتضى، رئيس مجموعة شركات «أروما استديوز»، أن القرار الأخير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الخاصة بتوسيع قاعدة المشاركة من المنتجين على مستوى السوق الدرامي، خطوة إيجابية للغاية في عملية تنظيم صناعة الدراما، موضحا أن ما عرض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، السبت، يؤكد أن المتحدة مهتمة باقتصاديات العمل الإنتاجي الدرامي نفسه، وتعمل على تنظيم أكثر للصناعة.

وأضاف «مرتضى»، خلال لقائه، السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه للمرة الأولى يرى مستوى الشفافية هذا عرض سياسات الشركة، موضحا أن مجلس الإدارة الجديد للمتحدة، يدعو للتفاؤل ويؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه السليم.

وأردف المنتج، أنه بمزيد من تنظيم السوق الدرامي على مستوى الاقتصاديات الخاصة بالصناعة نفسها، فإن هذا سيؤدي إلى تضاعف تلك الصناعة مرتين أو ثلاثة أو أكثر حتى، وفقا للرؤية التي قدمت اليوم خلال مؤتمر الصحفي الذي عقدته المتحدة.

وأوضح أنه على مستوى الفترة الماضية بالنسبة للسوق الدرامي، فأكد أنها بالفعل كان بحاجة لعملية انضباط للأسعار، وهو ما كانت تحاول أن تطبقه «المتحدة»، مشيرا إلى أن خطوة التغيير التي أقدمت عليها مؤخرا، من الممكن استغلالها بشكل كبير بدرجة ينتج عنها تطوير للمحتوى الدرامي، معلنا أن فرصة تحقيق ذلك سانحة الآن.

وأشار إلى أن الصناعة بأكملها وكل المحتوى المقدم رقم ضئيل جدا مقارنة بحجم السوق الحقيقي سواء المصري أو الإقليمي، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن من الممكن استغلاله بشكل جيد لتقديم محتوى يواكب احتياجات هذا السوق الضخم.