مواعيد جديدة لإغلاق المحلات.. والتطبيق خلال ساعات

بداية من شهر يونيو المقبل يتم تطبيق موعد تغيير مواعيد المحلات والكافيهات وفق المواعيد الجديدة التي تقرها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء، ومواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات في التاسعة مساء حتى نهاية الشهر الجاري، ومن المقرر تحديد المواعيد الجديدة من لجنة كورونا لتطبيقها من الثلاثاء المقبل.

مواعيد الصيف

وبعد فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات بضوابط أمام المواطنين، أشار مصدر بوزارة التنمية المحلية، إلى أن ذلك يمثل انفراجة ومن الممكن إعادة العمل بالمواعيد الصيفية في فتح وغلق المحلات من أول يونيو المقبل مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، فالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات تتمثل في غلق المحلات الحادية عشر مساء، والمطاعم والكافيهات تعمل حتى الثانية عشر منتصف الليل مع مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية.

مصير المحلات

وأشار المصدر إلى أنه خلال الساعات المقبلة سيتحدد مصير مواعيد غلق المحلات من خلال اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التي تقر المواعيد الجديدة لغلق المحلات والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية والورش حتى يتم العمل بها وإما يتم استمرار مواعيد الغلق في التاسعة مساء، أو إعادة العمل بمواعيد الصيف في فتح وغلق المنشآت.

محظورات كورونا

ومن قائمة المحظورات في ظل تفشي وباء كورونا، حظر تداول الشيشة في المطاعم والمقاهي ومنع الاحتفالات وإقامة سرادقات العزاء والأفراح ومنع التجمعات وعدم التهاون في ارتداء الكمامة داخل وسائل المواصلات والمنشآت، مع التشديد على نسب تشغيل لا تتعدى 50% داخل المطاعم والكافيهات.