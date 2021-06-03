طبيب يفسر أسباب تحور سلالات كورونا بكثرة.. أكثر من 2400 طفرة

أكثر من عام ونصف مر على انتشار فيروس كورونا ولا زال مستمرا في التحور من طفرة لأخرى، وكل تحور يعقبه زيادة في أعداد الإصابات والوفيات، وتجد دول العالم صعوبة في انتشاره والحد من آثاره، آخر تلك التحورات كانت سلالة كورونا الجديدة في فيتنام.

سلالة فيتنام الجديد المتحورة، قال عنها وزير الصحة الفيتنامي، نجوين ثانه لونغ، إنها انتشرت في 31 إقليمًا ومدينة من أصل 63 في فيتنام منذ أواخر أبريل، فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

طبيب: يوجد 2400 تحور لسلالات كورونا

من جانبه، قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنه منذ سبتمبر الماضي، وسلالات كورونا أخذت في التحور بصورة كبيرة، منذ بدء الطفرة الجديدة في بريطانيا، وتبعها عددٌ من الدول من بينهم البرازيل، الهند، جنوب إفريقيا، وغيرها من الدول التي شهدت تحور في سلالات كورونا.

وأضاف «عودة» لـ«الوطن»، أن العالم شهد خلال الفترة الحالية أكثر 2400 تحور لسلالات كورونا، مشيرا إلى أن كل تلك التحورات تباينت في قواتها من دولة لأخرى، لذلك يجب تسريع وتيرة التطعيم بلقاح كورونا، حتى يجري التصدي لتلك التحورات ويصبح هناك حائل أمام الإصابة بالفيروس.

تحور كورونا المستمر بسبب تغير البنية ثلاثية الأبعاد

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن سبب التحور المستمر لفيروس كورونا، حين يصيب خلية ما يبدأ بشكل تلقائي تقريبًا في التكاثر، وهو أمر يتضمن نسخ معلوماتها الجينية، موضحا أنه أثناء عملية النسخ، يحدث تغييرات في بعض الأحماض الأمينية التي تتكون منها بروتينات الفيروس، نتيجة لذلك، يمكن تغيير البنية ثلاثية الأبعاد لهذه الجزيئات الكبيرة، ومعها يمكن تغيير خصائص الفيروس.