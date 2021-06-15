وظائف خالية بالإسكان والصحة والزراعة في 7 محافظات.. تعرف على الشروط

ينتظر الكثير من المواطنين الإعلان عن وظائف خالية في المحافظات، وأعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن وظائف خالية في 7 محافظات بمختلف القطاعات، منها قطاع الصحة ومديريات الزراعة والشباب والرياضة والإسكان، كما أعلنت عن شروط الوظائف والأوراق المطلوبة للتقدم.

وتستعرض« الوطن» المحافظات التي أتاحت وظائف خالية، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

وظائف.. صحة الدقهلية تطلب مدير عام

وأتاحت مديرية الشئون الصحية والسكان بالدقهلية وظيفة مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، ضمن وظائف الحكومة، ووظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية، حيث أعلنت عن شروط الوظائف، وهي ضرورة اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة، وأن يكون لديه القدرة على القيادة والتوجيه، معرفة شاملة بالقوانين التي تحكم العمل ولائحته كل في مجاله، والقدرة على معرفة لغات أجنبية، والمعرفة بعلوم الحاسب الألى، وقضاء مدة بينية قدرها سنة من المستوى الوظيفي الأول، أو قضاء مدة كلية قدرها 17 عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة الوظيفة، كما أتاحت التقديم حتى 8 يوليو المقبل، ويقدم الطلب للجنة القيادات بالمحافظة.

وظائف بمديرية الشباب والرياضة بقنا

كما أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا عن احتياجها وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرياضة، ضمن الوظائف التي أعلنت عنها بوابة الوظائف الحكومية، على أن يكون لديه المعرفة الكافية بإحداى اللغات الاجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، واجتياز الاختبارات المقررة​، وقدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والاهداف، واجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة​، وألا تقل سنوات الخبرة، قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في المستوى الوظيفي الأول، وبالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، وقضاء مدة خدمة كلية 17 عاماً تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، ويستمر التقديم حتى 26 يونيو الجاري.

وظائف.. وكيل مديرية إسكان مطروح والقاهرة

كما أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة مطروح عن وظائف من بينها وظيفة وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة مطروح، ويشترط أن يكون لديه قدرة عالية على القيادة والتوجيه، واجتياز الدورات التدريبية المتاحة، ويستمر التقديم حتى نهاية الشهر الجاري، كما أعلنت مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة القاهرة، عن طلبها مدير مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة القاهرة.

وظائف بمديرية الزراعة في الغربية

كما أتاحت مديرية الزراعة بالغربية وظائف من بينها مدير عام الإرشاد الزراعي، ومدير عام التعاون الزراعي، حيث اشترطت أن يكون لدى المتقدم القدرة على القيادة والتوجيه، و​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من االمستوى الوظيفي الأول، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاماً على الأقل تتفق مع طبيعه عمل الوظيفه ، ويستمر التقديم حتى 14 يوليو المقبل.

وظائف بديوان عام محافظتي بني سويف ودمياط

كما أعلنت محافظتي بني سويف ودمياط عن وظائف، حيث أعلنت ديوان عام محافظة بني سويف عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، بينما أعلن ديوان عام محافظة دمياط عن وظيفية مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ضمن وظائف عدة، حيث يشترط اجتياز البرامج التدريبية المعتمدة طبقاً للقوانين واللوائحالمهارات الفنية، القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرار وحل المشكلات وحل الأزمات ومهارات الاتصال والإقناع والعرض والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي، ويستمر التقديم حتى 10 يوليو المقبل.