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مفاجأة في واقعة أكفان مقابر شبين الكوم.. «المتهم بيخرج السحر»

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إبراهيم الديهي
01:32 ص | الجمعة 18 يونيو 2021
مقابر شبين الكوم

مقابر شبين الكوم

كشفت مصادر أمنية، مفاجأة حول قيام أحد الأشخاص باستخراج أكفان الموتى في مقابر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مؤكدين أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وأنه استخرج الأكفان من المقابر وجمعها، متوهما أن بها أعمال سحرية، وأنه لم يفتح أي مدفن أو استخرج الجثث، مثلما يروج البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية.

القبض على المتهم في واقعة أكفان مقابر شبين الكوم 

وأضافت المصادر الأمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فور إخطار قسم شرطة شبين الكوم بالواقعة، انتقل فريق من البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، والتاكد من عدم فتح أقفال أيا من مقابر شبين الكوم، ونجحت القوات في إلقاء القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شهود عيان يرون واقعة مقابر شبين الكوم 

وأكد شهود عيان، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المتهم لم يستخرج أي جثة أو رفات، والمقابر كلها كانت مغلقة، وأن الأهالي فور مشاهدتهم للواقعة ادعى المتهم أن الأكفان المتواجدة أعلى المقابر بها أعمال سحرية، وفر هاربا من المقابر، وأخطر الأهالي قسم الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بإبلاغ الأهالي عن قيام أحد الأشخاص بفتح المقابر في منطقة نائية بدائرة القسم، واستخرج عدداً من الأكفان المستخدمة في دفن الموتى، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه مريض نفسيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة تنتقل إلى مقابر شبين الكوم 

انتقل فريق من النيابة العامة، إلى مقابر شبين الكوم، لمعاينة الواقعة، واستدعاء شهود العيان وأسرة المتهم بارتكاب الواقعة، الذي ألقي القبض عليه، وأكدوا أنه يعاني من مرض نفسي.

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