المتهم بنبش مقابر شبين الكوم أمام النيابة: «أنا وأمي معمولنا سحر»

كشف مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة نبش مقابر مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عن أن المتهم مهتز نفسياً، وأدعى أن أحد الأشخاص قام بأعمال سحرية له ولوالدته، ودفنها في المقابر.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، أن المتهم أكد، أمام التحقيقات، أنه لم يقم بفتح أي مقابر، وإنما جمع الأكفان المجموعة والموضوعة أعلى المقابر، وكان يجمعها للتخلص منها وحرقها.

وتابع المصدر أن والدة المتهم أكدت في التحقيقات، أن ابنها بدأ يعاني هلاوس عقلية قبل عدة شهور، وقالت إنه «إدروش وبقي غريب في تصرفاته، وبقي يتكلم كتير عن العفاريت والجن»، مؤكداً أن الواقعة غريبة على الشارع المنوفي، ولهذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وسماع كل الأطراف.

وأوضح المصدر أن حارس مقابر شبين الكوم أن كان يقوم بجمع الأكفان على مدار السنوات الماضية من المقابر، عند حالات الدفن الجديدة، ووضعها أعلى أحد المقابر، وأن هذا الأسلوب المتعارف عليه على مدار السنوات الماضية.

واستمعت النيابة العامة إلى تفاصيل واقعة نبش مقابر شبين الكوم، حيث استدعت شهود العيان في الواقعة لسماع أقوالهم، وكذلك استدعاء حارس المقابر، ومواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، ومنها إثارة الذعر بين الأهالي المواطنين في مدينة شبين الكوم ومحافظة المنوفية.

وتوافد المئات من أهالي مدينة شبين الكوم إلى المقابر، علي مدار اليومين الماضيين، للتأكد من عدم فتح المقابر، أو استخراج جثث أو رفات الموتى، وطالب عدد من الأهالي، في تصريحات لـ«الوطن»، جهات التحقيق بالإعلان عن تفاصيل الواقعة.